Im neuen Rollenspiel der Fallout-Macher braucht ihr keine Angst haben, eine Quest zu verpassen – Ihr könnt sie zufällig finden

Das neue Rollenspiel von Obsidian Entertainment möchte Spielern große Freiheit bei der Erkundung der Welt geben. Selbst wichtige Quests können auf unterschiedliche Weise gestartet werden.

Was ist das für ein Spiel? Avowed ist das neue Spiel von Obsidian Entertainment. Das Studio steckt hinter großartigen Rollenspielen wie Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity oder The Outer Worlds.

Avowed entführt RPG-Fans in eine weitläufige, offene Welt Eora, die frei erkundet werden kann. Das dynamische Kampfsystem aus der Egoperspektive erinnert an Skyrim und gibt euch neben Waffen auch verschiedene Fähigkeiten an die Hand.

Ähnlich wie in Skyrim ist das Erkunden für die Entwickler ein wichtiger Teil des Spielerlebnisses. Damit Spieler jedoch keine Angst haben müssen, in die falsche Richtung zu laufen, hat sich das Team etwas überlegt.

Hier seht ihr das Gameplay im Trailer, der bereits für Begeisterung sorgte:

Keine Angst vor falschen Wegen

Was haben die Entwickler vor? Im Gespräch mit GamesRadar erklärte Designer Berto Ritger, dass er und sein Team den Quests von Avowed besondere Aufmerksamkeit geschenkt hätten.

Es gibt nicht den einen richtigen Weg, um eine Quest zu starten, sondern gleich mehrere. Nicht alle sind sofort ersichtlich, sondern können von den Spielern gefunden werden. Und hier kommt die Erkundung ins Spiel: Selbst wer in die entgegengesetzte Richtung des Questmarkers läuft, soll an sein Ziel kommen.

Denn oftmals werden vermeintliche Fehler belohnt. Berto Ritger erklärt das so:

Ich glaube, dass es für fast jede, wenn nicht jede Quest im Spiel mehr als eine Möglichkeit gibt, sie zu beginnen. Man kann Dinge in der falschen Reihenfolge tun, Gegenstände aufheben und sie Leuten geben, die sie haben wollen, oder einen Charakter töten oder was auch immer, man kann Dinge in der falschen Reihenfolge spielen. Berto Ritger via GamesRadar

Die Spieler sollen die Welt frei erkunden können, und nicht Angst haben müssen, etwas zu verpassen. Man soll nicht streng den Questpfaden folgen, sondern seinen eigenen, natürlichen Weg durch das Spiel finden.

Das gilt übrigens auch für das Erledigen der Quests, nachdem man sie gefunden hat. Game Director Carrie Patel betont, dass es vielfältige Entscheidungsmöglichkeiten geben soll, und auch in diesem Punkt nicht die eine, richtige Lösung.

Am 18. Februar 2025 erscheint Avowed für PC und Xbox Series X/S. Dann können Rollenspiel-Fans selbst ausprobieren, wie ihnen die Erkundung im Spiel gefällt. Habt ihr Interesse an dem Spiel der RPG-Veteranen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Teile des Teams sind jedenfalls positiv gestimmt: Entwickler arbeitet seit 27 Jahren an Rollenspielen, sagt, er war noch nie so zuversichtlich, wie bei seinem kommenden RPG