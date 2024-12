Entwickler arbeitet seit 27 Jahren an Rollenspielen, sagt, er war noch nie so zuversichtlich, wie bei seinem kommenden RPG

Das neue Rollenspiel des Entwicklers Obsidian Entertainment lässt nicht mehr lange auf sich warten und wird von den Fans heiß erwartet. Einen langjährigen Mitarbeiter lässt das aber überraschend ruhig schlafen.

Um welches Spiel geht es? Avowed ist ein neues Rollenspiel von Obsidian Entertainment. Das Studio kennt sich mit dem Genre sehr gut aus. Es entwickelte in der Vergangenheit beliebte und gelobte Titel wie Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity oder The Outer Worlds.

Avowed besticht durch ein dynamisches Kampfsystem, das euch jederzeit zwischen Nah- und Fernkampfwaffen wechseln lässt und euch außerdem verschiedene Fähigkeiten an die Hand gibt. Das hat MeinMMO-Autor Max Handwerk schon beim Anspielen angenehm an Skyrim erinnert.

Ein Entwickler von Obsidian weiß, dass das Spiel von vielen Fans des Studios heiß erwartet wird. Es wäre also anzunehmen, dass der Druck beim Team groß ist. Besagter Entwickler gibt sich allerdings überraschend entspannt.

Aufregung trotz langjähriger Erfahrung

Um welchen Entwickler geht es? Sein Name lautet Dennis Presnell und die Liste der Spiele, an denen er beteiligt war, liest sich wie ein Best-of der Rollenspiele aus den vergangenen 27 Jahren.

Darunter sind nämlich Titel wie Fallout 1 & 2, Baldur’s Gate 1 & 2 oder Planescape Torment – also einige der besten RPGs aller Zeiten, die bei Black Isle Studios entstanden. 2003 wechselte Presnell zu Obsidian Entertainment, wo er an bekannten Spielen wie Pillars of Eternity oder The Outer Worlds mitarbeitet. Auch an Fallout: New Vegas war er beteiligt.

Meist arbeitet der Entwickler als Environmental Artist, das bedeutet, er kümmert sich um das Design von Landschaften, Städten oder Dungeons.

Presnell weiß aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, wie schwierig es ist, ein Spiel zu entwickeln. Jedes Mal sei es eine große Aufregung. Der Entwickler beschreibt das so:

Ich habe schon immer Monate vor der Veröffentlichung eines Spiels eine gewisse Angst verspürt, das waren Nervenprobleme. Aber so zuversichtlich war ich noch nie in dieser Phase des Projekts. Dennis Presnell via gamesradar.com

Mit dem „Projekt“ meint er das neue Spiel Avowed, dessen Release am 18. Februar 2025 nicht mehr lange auf sich warten lässt. Während Presnell in diesem Zeitraum normalerweise Nervosität verspürt, geht es ihm dieses Mal gut:

Ich bin einfach überglücklich, wie gut alles zusammengekommen ist. Das Team ist gerade dabei, alles fertigzustellen, Fehler zu beheben und an der Leistung zu arbeiten. Ich werde wirklich stolz auf dieses Spiel sein, wenn es der Öffentlichkeit zugänglich ist. Ich kann es eigentlich kaum erwarten. Dennis Presnell via gamesradar.com

Ob Avowed zum Release bei Rollenspiel-Fans ankommen wird, und ob die Erwartungen erfüllt werden, wird sich zeigen. Der Entwickler gibt sich jedenfalls optimistisch. Im Vorfeld gab es auch schon Grund für Kritik, weil Obsidian Entertainment sich am Geschäftsmodell Early Access beteiligt: Ein Entwickler lässt euch 90 Euro auf Steam zahlen, damit ihr 5 Tage früher spielen könnt