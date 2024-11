Gangster-Storys sind beliebte Vorlagen für Filme, Serien und natürlich auch Spiele. Dabei genießt auch das Yakuza-Genre große Beliebtheit. Das großartige Yakuza 0 gibt es auf Steam aktuell im Angebot und MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes kann es euch nur empfehlen, zumindest wenn ihr neben knallhartem Gangster-Kram Zeit für Karaoke oder Blind-Dating habt.

Was ist Yakuza 0 für ein Spiel? Yakuza 0 ist ein recht ungewöhnlicher Mix aus Beat’em Up und Action-Rollenspiel. In der japanischen Stadt Kamurocho seid ihr mit Kiryu und Majima in den 80ern unterwegs und müsst euch in der Hauptstory einer kriminellen Yakuza-Geschichte widmen.

Das große Highlight für mich ist in den Yakuza-Spielen aber der wunderbare Mix aus ernster Hauptstory und albernem Nebenkram. Deshalb liebe ich auch Yakuza 0, mit dem ich viel zu viel Zeit verbracht habe – und das vor allem mit Karaoke und Tanzen.

Tolle Open-World mit unzähligen Nebenaktivitäten

Fangen wir direkt mit der Open World an: Die beiden Stadtteile, die man erkunden kann, sind wunderbar kompakt, strotzen voller Leben und sind bis zum Rand mit Nebenaufgaben und Minispielen gefüllt. Das sorgt dafür, dass es keine leeren Stellen gibt. Ich, als großer Fan japanischer Spiele und Filme, liebe die 80er-Jahre-Ästhetik voller Neonlichter und aufdringlicher Straßengangster.

Mit denen kann man sich kloppen, um Geld zu verdienen. Mit Geld kann man sich nicht nur Items kaufen, sondern auch Skills und neue Fähigkeiten im Skillbaum. Die 3 verschiedenen Kampfstile kann man ausbauen und das lohnt sich, denn der Kampf wird dadurch tiefer.

Besonders cool sind die verschiedenen Interaktionen während der Kämpfe. Ihr könnt Fahrräder werfen, oder Gegner auf andere Gegner schmeißen. Das wird schön inszeniert und erzeugt einen schönen Flow. Auch die Set-Pieces in der Hauptstory sind actionreich inszeniert. Fans guter und härterer Kampfchoreografien werden sich freuen.

Weg mit der knallharten Story, her mit albernem Nebenkram

Der wahre Star von Yakuza 0 ist der großartig-alberne Nebenkram in Form von Quests und Minigames. Das ist nicht nur der perfekte Kontrast zu der sehr ernsten Geschichte, sondern auch ein guter Ansatz, um Geld zu verdienen und Kiryu und Majima zu stärken. Das kann dabei so albern werden, dass man denkt, man spielt ein anderes Spiel. Meine Lieblingsgeschichten und Aktivitäten liste ich euch mal auf:

Karaoke singen

Blind-Dates am Telefon, die natürlich furchtbar schiefgingen

Kiryu gründet ein Immobilienunternehmen und stellt ein Huhn namens Nugget ein, das er beim Bowling gewonnen hat

Majima wird von einem Typen in Unterhosen belästigt, der tanzt und Mr. Libido heißt

heißt Mit einer Parodie von Steven Spielberg und Michael Jackson ein Zombie-Musikvideo gedreht

Kiryu besorgt für ein Kind in einer Stealth-Mission ein Schmuddelheftchen

Kiryu bringt einer Domina bei, ihre Kunden zu beleidigen

Und das sind nicht mal annähernd alle absurden Sachen, die ihr abseits der Story erleben könnt. Viel Zeit könnt ihr vor allem mit dem Immobilien-Business von Kiryu und dem Hostess-Klub von Majima erleben. Das sind größere Nebenquest-Reihen, die euch ordentlich Kohle verdienen lassen.

Mit der Hauptstory und viel vom Nebenkram habe ich über 100 Stunden verbracht. Wer sich in die vielen Minigames wie Mahjongg oder Poker hineinsteigert, könnte sogar noch mehr Zeit im Spiel lassen.

Und selbst wenn ihr nur eine düstere Gangster-Geschichte erleben wollt, dann lohnt sich Yakuza 0. Die Hauptstory ist spannend, hat erinnerungswürdige Figuren und tolle Actionsequenzen.

Yakuza 0 ist der perfekte Einstieg für Neulinge, da es als Prequel konzipiert ist. Aktuell gibt es das Spiel für knapp 11 € auf Steam. Das Angebot gilt bis zum 4. Dezember. Wer sich noch mehr Teile der Reihe besorgen will, kann das auch machen. Das ganze Franchise ist aktuell im Angebot. Eine deutlich entspanntere Empfehlung findet ihr hier: Ein Spiel auf Steam mit 91 % positiven Wertungen gibt es gerade zum Preis einer Packung Nudeln