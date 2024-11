Ein Spiel auf Steam mit 91 % positiven Wertungen gibt es gerade zum Preis einer Packung Nudeln

Das Spiel hat gerade auf Steam einen historischen Tiefpreis. Für nur 1,97 Euro bekommt ihr rund 2 Stunden Spielzeit, in denen ihr kaputte Dinge wieder repariert.

Was ist das für ein Spiel?

Assemble With Care ist seit 2020 auf Steam erhältlich und hat seitdem 91 % positive Wertungen sammeln können bei 6.467 abgegebenen Stimmen.

Wir schlüpfen in die Rolle einer Restauratorin namens Maria, die um die Welt reist. Ihr neuer Halt ist der Urlaubsort Bellariva, in der sie zahlreiche Gegenstände reparieren muss.

In 13 Leveln reparieren wir die unterschiedlichsten Gegenstände: Vom Telefon bis zur Kaffeemaschine ist einiges dabei. Sogar ein Game Boy befindet sich unter den Gegenständen.

Währenddessen werden Geschichten im Hintergrund erzählt, in denen Menschen zusammenwachsen – auch die Protagonistin mit ihren Eltern.

Um die Gegenstände zu reparieren, müssen bestimmte Stellen angeklickt werden. Dadurch können Schrauben gelöst oder defekte Kabel entfernt werden. Ein besonderes Highlight sind der dazugehörige Soundtrack und die Optik des Spiels.

Den Trailer zu Assemble with Care könnt ihr euch hier ansehen:

Assemble With Care eignet sich fürs Steam Deck

Was ist das Besondere am Spiel? Assemble With Care eignet sich besonders gut, um es am Handheld zu spielen. Auf dem Steam Deck kann entweder die Touch-Steuerung oder das Pad dafür genutzt werden, um die Objekte zu drehen und zu bearbeiten.

Allerdings hat MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen die Erfahrung gemacht, dass die Touch-Steuerung über den Bildschirm etwas rumzickt.

Eine weitere Besonderheit ist, dass das Spiel nur rund 2 Stunden lang ist. Bei einem Preis von 1,97 Euro ist das die perfekte Länge, um sich für zwischendurch einen Spiele-Snack zu genehmigen.

Was sagen andere Nutzer? Viele Spieler der 91 % positiv abgegebene Stimmen auf Steam schätzen, dass das Spiel sehr herzerwärmend ist. Einige hilfreiche Rezensionen findet ihr hier:

downlowtooslow: „Sehr kurzes, sehr liebenswertes Puzzlespiel mit leichtem bis mittlerem Schwierigkeitsgrad (je nach Vertrautheit mit den Objekten, nehme ich an), bei dem es darum geht, zerbrochene Objekte und zerbrochene Teile von Beziehungen zu reparieren.“

m3rm: „Ein virtuelles Bilderbuch, das hauptsächlich aus Geschichte und wenig aus Spiel besteht. Eine bittersüße Geschichte, ein sanfter Soundtrack und wenig bis keine Herausforderung beim Lösen von Rätseln.“

LuziFuzz: „Einfaches und preiswertes Spiel. Entspannend, Geschichte auch ganz gut und man hat es innerhalb einer Stunde auf 100%.“

Es gibt aber auch Kritik, selbst unter den positiv abgegebenen Wertungen. Zu den größten Kritikpunkten zählen:

Die Spieldauer

Die Monotonie, weil sich viele Mechaniken bei den Gegenständen wiederholen

Mehr Dialoge als Rätsel

Der Preis, wenn Assemble With Care nicht im Sale ist

Manchmal hakelige Steuerung

Sollten euch die Kritikpunkte nicht stören und ihr bereit sein, beim Wocheneinkauf auf eine Packung Nudeln zu verzichten, könnt ihr euch Assemble With Care nur noch heute zum Rekordtiefstpreis sichern.

