Eine sehr ähnliche Diskussion hatte bereits zum Release von Diablo IV stattgefunden. Zu diesem Zeitpunkt wurde die gleiche Strategie gewählt, bei der Vorbesteller der teureren Varianten früheren Zugang erhielten. Zur Veröffentlichung der neusten Erweiterung Vassel of Hatred wurde allerdings auf dieses Vorgehen verzichtet, was bei der Community sehr gut ankam: Diablo 4: Vessel of Hatred verzichtet auf kontroversen Vorteil für Vorbesteller, bekommt Lob von Spielern

Einige merken auch an, dass sie diese Praxis von Seiten der Entwickler noch nachvollziehen könnten, wenn es sich zum einen Multiplayer-Titel handeln würde, bei dem ein früherer Zugang auch im Spiel Vorteile bringen würde. Viele merken auch an, dass ihrer Meinung nach der Vorabzugang der eigentliche Releasetag ist und sie die knapp 90 € als eigentlichen Preis für Avowed ansehen, der 5 Tage später einfach fällt.

Wie findet das die Community? In den sozialen Medien stößt das Vorgehen von Obsidian Entertainment eher auf vorrangig auf Empörung. In einem Thread auf Reddit tauschen sich Fans zu diesem Thema aus. Dort findet sich vor allem die Meinung, dass viele dieses Vorgehen nicht unterstützen und das Spiel deshalb nicht vorbestellen werden.

Zusätzlich findet der eigentliche Release an einem Dienstag statt – der Vorabzugang ermöglicht allerdings ein Spielen bereits am Donnerstag der vorherigen Woche. Dadurch haben Spieler die Möglichkeit, das Wochenende vor dem offiziellen Release zu nutzen, um Avowed zu zocken.

Was bietet Avowed? Bei Avowed handelt es sich um ein Singleplayer-RPG von Obsidian Entertainment. Es erscheint am 18. Februar 2024 auf Steam, Battle.net und im Microsoft Store. Das Ganze wird auch auf der Xbox Series X|S spielbar sein. Ebenso ist das Spiel zum offiziellen Release für den Xbox Game Pass Ultimate und den PC Game Pass verfügbar.

