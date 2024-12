Fallout 76 bringt mit seinem neuesten Update einen großen Raid, genau wie in Destiny 2

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Ihr könnt zudem den Raid farmen und so eure Sammlung vervollständigen. Ihr braucht nicht einen Tag abzuwarten, bis sich der Loot zurückgesetzt hat. Habt ihr den Raid schon gestartet und wenn ja, wie findet ihr ihn? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Fallout 76 findet ihr hier: Ein Profi-Sportler hätte ein Charakter in Fallout sein können, trank 1.400 radioaktive Energy-Drinks

Was ist das für ein Update? Das Update „Strahlende Tiefen“ bringt den ersten Raid zu Fallout 76. Der lässt euch in ein Labor der Enklave eindringen, um euch Gefahren zu stellen und diese, wenn möglich, zu beseitigen.

