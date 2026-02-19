Chef bei Bethesda zerschmettert Hoffnungen, dass Fallout als hochwertiges Remake erscheinen könnte

Während die Serie zu Fallout gerade eben eine 2. Staffel erhalten hat, sieht es mit einem neuen Videospiel zu Fallout gerade mau aus. Todd Howard von Bethesda erklärt in einem Interview, dass selbst die älteren Teile eher als Remaster statt als Remake erscheinen.

Wie sieht es mit einem Remake aus? In einem Video auf dem YouTube-Kanal von Kinda Funny spricht Todd Howard, Executive Producer bei Bethesda Game Studios, über Remakes und Remaster. Er erklärt, dass er selbst eher eine Anti-Haltung gegenüber Remakes habe:

Ich bin eher gegen Remakes. Ich respektiere die anderen Remakes, aber ich bin wirklich der Meinung, dass das Alter eines Spiels Teil dessen ist, was es ausmacht, seiner Persönlichkeit und dessen, wofür es stand, als es herauskam.

Stattdessen nennt er The Elder Scrolls: Oblivion als gute Variante, um ein Spiel wieder für das moderne Publikum zu veröffentlichen. Dort habe das Team nämlich versucht, die beste Version des Spiels zu erstellen, also so, als hätte man das originale Spiel mit unzähligen Patches versehen.

Howard selbst respektiert also Remakes, ist aber selbst eher für Remaster-Versionen. Das zerschmettert gerade die Hoffnungen vieler Spieler wie auf Reddit, was einen neuen Teil von Fallout angeht.

Ältere Fallout-Titel mit Ecken und Kanten

Was bedeutet das für Fallout? Howard ging auch auf die Gerüchte zu möglichen Neuauflagen zu Fallout ein. Er bestätigte, dass am meisten in Fallout investiert werden würde, einschließlich der Serie. Hinter den Kulissen würde man an mehreren Projekten zu Fallout werkeln. Allerdings würde aktuell der Großteil an The Elder Scrolls 6 arbeiten.

Dank seiner vorherigen Neigungen wissen wir aber, dass, sollte es Neuauflagen zu Fallout 3 oder New Vegas geben, sie eher im Stil von Oblivion als Remaster erscheinen und nicht als völlig neu entwickeltes Remake.

Was ist der Unterschied zwischen Remaster und Remake? Bei einem Remaster wird das originale Spiel genommen und für moderne Hardware angepasst. Dabei wird sowohl die Optik verbessert als auch Komfortverbesserungen vorgenommen. Ein Beispiel ist hier die Mass Effect Legendary Edition.

Ein Remake bedeutet eine komplette Neuentwicklung eines Games. Dabei wird meist eine modernere Grafik-Engine genutzt. Die Idee und die Welt bleiben gleich, werden jedoch als neues Spiel interpretiert. Ein Beispiel dafür ist Final Fantasy VII Remake.

Die Fallout-Serie schürt gerade den Hype rund um das Franchise. Der heimliche Star der Serie ist der Ghul. Er ist der Lieblingscharakter vieler Zuschauer. Doch darin besteht auch das Problem der Serie, findet MeinMMO-Redakteur Niko Hernes: Die Fallout-Serie könnte so geil sein, aber sie leidet am gleichen Problem wie Stranger Things