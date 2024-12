YouTuber bekämpfte Bots in WoW, da Blizzard versagt – Hört jetzt auf, weil es Morddrohungen hagelt

Der YouTuber Madskillzzhc hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den Bots in World of Warcraft die Arbeit so schwer wie möglich zu machen. Jetzt gab er in einem Video das Ende seines Kanals bekannt. Der Grund dafür bestürzt die Community.

Was berichtet Madskillzzhc? In seinem neuen Video auf YouTube vom 17. Dezember 2024 erklärt der WoW-Fan, dass es auf seinem Kanal keine weiteren Veröffentlichungen geben wird. Der Grund für das plötzliche Ende: Madskillzzhc habe mehrfach Morddrohungen erhalten, die letzte wenige Stunden vor der Aufnahme der Abschiedszeilen.

Zudem habe er Bilder aus Discord-Kanälen aus Russland und Taiwan erhalten, in denen offenbar über seine Videos diskutiert wurde. Ein Teil vieler Diskussionen soll der Austausch darüber gewesen sein, was man mit Madskillzzhc alles anstellen möchte, wenn man ihn in die Finger bekommt. Und dann sollen auch noch seine persönlichen Daten offengelegt worden sein.

Leg dich nicht mit der Bot-Mafia an

Warum diese heftige Reaktion? Der YouTuber zeigt sich selbst überrascht, dass auf diese Art auf seine Videos reagiert wird. Er würde doch nur Bot-Charaktere in WoW Classic Hardcore jagen sowie dabei helfen, bottende Charaktere aufzudecken. Das sei eigentlich eine gute Sache.

Unter anderem durch die Videos von Madskillzzhc ist mittlerweile jedoch eine regelrechte Bewegung aus WoW-Spielern entstanden, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bots auf den Hardcore-Servern zu jagen und zu erledigen. Zur Erinnerung: Charaktere, die auf einem Hardcore-Server sterben, dürfen dort nicht weitergespielt werden.

Offensichtlich sind mittlerweile derart viele Hardcore-Bots beim Geistheiler gelandet, dass die Verantwortlichen hinter dem illegalen Geschäftszweig das gar nicht mehr amüsant finden. Madskillzzhc spricht dabei sogar von einer organisierten Mafia, und wie ernst er die Drohungen aus diesem Bereich nimmt, zeigen seine jetzigen Maßnahmen.

Er wird keine neuen Videos veröffentlichen und alle aktuellen Videos des Kanals zeitnah löschen.

Der Spieler sieht auch privat in Zukunft davon ab, WoW Classic Hardcore zu spielen und dort Jagd auf Bots zu machen oder diese auch nur zu melden.

Zu guter Letzt erklärt Madskillzzhc, dass er nicht dafür bereit sei, sein Leben aufs Spiel zu setzen, nur um ein 20 Jahre altes Spiel zu fixen, nur weil die Entwickler es einfach nicht schaffen, das Problem mit den Bots in den Griff zu bekommen.

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Viele Spieler können es nicht fassen.

TemperateStone schreibt auf Reddit: „Wie man sieht, schrecken Leute, die mogeln und betrügen, nicht vor einer Eskalation zurück. Es tut mir leid, dass er mit dieser Scheiße zu tun hatte.“

Used4KillingTime sieht ein grundsätzliches Problem (via Reddit): „Es ist schon komisch, dass jemand verhaftet wird, weil er drei Worte zu jemandem gesagt hat, der für eine Krankenkasse arbeitet, aber er hier bekommt Morddrohungen und muss mit etwas aufhören, das er liebt und das niemandem schadet und nicht illegal ist. Seltsam.“

Indigo_Inlet sieht Blizzard in der Pflicht (via Reddit): „Es ist klarer denn je, dass wir Blizz selbst brauchen, um gegen das grassierende Botting-Problem vorzugehen. Es handelt sich um ein 75-Milliarden-Dollar-Unternehmen, das mit der Veröffentlichung eines überteuerten Mounts Millionen verdient. Es ist nicht unvernünftig, zu erwarten, dass sie das Problem in den Griff bekommen.“

Bowshot125 ergänzt (via Reddit): „Es ist bedauerlich, dass dieser Mann aufgibt. Er kommentierte, dass seine persönlichen Daten offengelegt wurden, was für jemanden, der sich mit Technik auskennt und Zugang zum Internet hat, nicht wirklich schwer zu finden ist.“

