Bots nerven auch auf den „Fresh“-Realms von WoW Classic – Aber es gibt kreative Lösungen

Um die Bot-Problematik in WoW Classic in den Griff zu kriegen, nutzen einige Spieler kreative Ideen – und zeigen damit einmal mehr auf, was schief läuft.

World of Warcraft hat vor einigen Wochen die neuen Classic-Realms gestartet. Diese sogenannten „Anniversary Realms“ erfreuen sich großer Beliebtheit bei der Community. Von Fans werden sie auch gerne „Fresh“-Realms genannt, weil alle nochmal von vorne beginnen. Doch wie in allen anderen Realms in World of Warcraft auch, gibt es hier eine Geißel, die viele stört: Bots.

Doch zum Glück hat die Community kreative Ideen, um Bots bei ihrer „Arbeit“ zu stören.

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW Classic hat der Spieler somebody0964 einen Screenshot geteilt, der eine ganze Reihe von Bots zeigt, die alle an einer Stelle versammelt sind:

Der Grund dafür: An der besagten Stelle steht eigentlich ein Händler, der von den Bots angesteuert werden sollte. Ohne diesen Händler wissen die Bots aber offenbar nicht mehr weiter und verharren einfach reglos an Ort und Stelle.

Warum funktioniert das? Viele Bots in World of Warcraft folgen festen Bewegungsabläufen. Sie laufen exakte Routen entlang, töten alle Feinde in Umgebung und kehren in regelmäßigen Abständen automatisch in Städte zurück, um das Inventar zu leeren, Nahrungsmittel zu kaufen oder – im Falle von Jägern – den Vorrat an Pfeilen aufzufüllen. Doch wenn auch nur einer dieser Schritte scheitert, dann geraten die Bots ins Stocken und können ihrer angestammten Aufgabe nicht mehr nachgehen.

So reagiert die Community: Im Subreddit von WoW Classic feiert man das Vorgehen des Spielers, beschwert sich aber zeitgleich über Blizzard. Es könne einfach nicht sein, dass die Realms schon wieder so mit Bots verseucht sind, die für alle Spielerinnen und Spieler offensichtlich zu erkennen sind. Da müsse es doch Systeme geben, die diese Charaktere automatisiert bestrafen – und das nicht erst nach mehreren Wochen, nachdem sie bereits Schaden an der Wirtschaft der einzelnen Realms angerichtet haben.

Einige der Kommentare:

„Gute Arbeit, aber das Bild ist einfach ein Armutszeugnis.“ – Eyewitnesslol

„Wir bevorzugen die Bezeichnung ‘zahlende Kundschaft’“ – yeahwhoknowsidk

„Ein neuer Weg, um Bots zu finden. Einfach die Gasthausbetreiber erledigen.“ – aperthiansmurfian

Seid ihr aktuell auch wieder in WoW Classic unterwegs? Begegnet ihr vielen Bots und meldet ihr diese auch fleißig? Oder habt ihr andere Wege gefunden, um den automatisierten Betrügern gehörig den Tag zu ruinieren?

