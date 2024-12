WoW hat eine neue Idee für Dungeons und spaltet damit die Community

Die Entwickler von World of Warcraft haben eine Idee, wie sie Mythisch+ ändern wollen. Das Problem daran: Es könnte alles verändern.

Das System rund um Mythisch+ hat World of Warcraft über viele Erweiterungen hinweg gute Dienste erwiesen. Doch gegenwärtig bröckelt es an dem System, denn so manch einer in der Community ist nicht zufrieden damit. Besonders Heiler und Tanks haben es gegenwärtig schwer und hören reihenweise auf, um lieber simplere Rollen zu spielen.

Doch die Entwickler haben eine Idee, die allerdings nicht nur auf Gegenliebe stößt.

Was ist das für eine Idee? Mehrere Spieler und Spielerinnen von World of Warcraft berichten in unterschiedlichen Foren, dass sie zur Teilnahme an einer Umfrage eingeladen wurden. Die Umfrage will die Gedanken einiger Fans zu verschiedenen Ideen der Entwickler sammeln. Eine Idee:

Mythisch+ könnte auf einen Timer verzichten und stattdessen ein System mit „Leben“ benutzen.

Anstatt einen Dungeon innerhalb einer bestimmten Zeitvorgabe abzuschließen, müsste man diesen dann meistern, ohne dass zu viele Gruppenmitglieder sterben.

So diskutiert die Community: In den Kommentaren auf wowhead wird der Vorschlag angeregt diskutiert. Das Thema scheint die Leute in zwei extreme Lager zu spalten, deren Ansichten kaum unterschiedlicher sein könnte. Ein „Leben“-System anstelle von einem Timer würde demnach zu eines von diesem beiden Dingen führen:

Entweder: Mythisch+ verliert den ganzen Reiz, denn der Timer macht den Spaß aus. Durch den Zeitdruck entsteht die Notwendigkeit, geschickt zu planen, Dungeons genau zu lernen und Gefahren zu kalkulieren, um alles innerhalb der Zeit zu schaffen. Ohne den Timer ist Mythisch+ quasi tot.

Oder: Mythisch+ wäre für viele andere Gruppen interessant, die keinen Zeitdruck wollen und sich stattdessen so viel Zeit lassen können, wie sie möchten um etwa Cooldowns abzuwarten und jeden Pull mit voller Stärke zu absolvieren.

Vor- und Nachteile haben sicher beide Varianten, sodass eine hitzige Diskussion entbrannt ist. Einige der Kommentare:

„Der spaßige Teil von M+ ist die Geschwindigkeit. Wenn du kein Zeitlimit willst, dann mach eben Raid oder erfindet ein anderes Mythisch+-System, etwa „Mythisch+Hardcore“ mit einer anderen Art von Schlüsselstein.

Mit dem Leben-System wäre das einfach ein anderes Spiel. Was ist mit Schlüsselsteinen, in denen der Tank wegen eines Fehlers beim letzten Boss stirbt und jetzt fällt die ganze Gruppe? Mit einem Timer kann man das noch retten. Wenn das einfach 5 Tode sind, ist es vorbei. Es kann Spaß machen, aber es wäre ein anderer Spielmodus.“ – bloodline

„Meine Sorge ist, dass ein Todes-Zähler dafür sorgt, dass Dungeons langsamer ablaufen und letztlich nur dazu führen wird, dass Leute einen Dungeon verlassen, wenn sie aufgrund der Tode ruiniert sind und nicht aufgrund des Timers.

Was wäre, wenn wir den Timer einfach zu einem Anreiz machen und nicht zu einer Scheitern-Bedingung? […]" – StrobeLightning

Was wäre, wenn wir den Timer einfach zu einem Anreiz machen und nicht zu einer Scheitern-Bedingung? […]“ – StrobeLightning

„Einfach nein. Das wären „Torghast 2.0"-Fehler. Dann wird nur noch gepullt, wenn alle Cooldowns bereit sind. Bereitet euch darauf vor, das Warte-Spiel nach jedem Pull zu spielen." – Nightstalker314

„Ich will nicht, dass meine +10er-Keys noch länger dauern.“ – Villager720

„Warum nicht beides? Mythisch+ (Challenge Mode) hat einen Timer.

Mythisch+ hat einen Todes-Zähler aber keinen Timer.

So könnten die Leute es sich aussuchen. Das wäre auch eine gute Möglichkeit, um die Belohnungen im Stil der Challenge Modes aus Mists of Pandaria zurückzubringen.“ -Hallows

Was haltet ihr von dieser Idee? Fändet ihr es gut, wenn Mythisch+ andere Wege als einen Timer ausprobiert? Was für Systeme würden sich noch eignen, um die Herausforderung zu bewahren und dennoch gute Ausrüstung als Belohnung zu rechtfertigen?

Eine andere Umfrage hat offenbart, dass Blizzard an über einem Dutzend neuer Klassen-Ideen arbeitet.