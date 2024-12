WoW plant neue Klassen und Spezialisierungen, hat 15 konkrete Ideen

Blizzard hat jede Menge Ideen für neue Klassen in World of Warcraft. 15 davon sind nun aufgetaucht – und sie klingen alle gut.

World of Warcraft hat bereits eine Vielzahl von Klassen und Spezialisierungen – aber es könnten noch viel mehr werden. Denn eine neue Umfrage von Blizzard lässt vermuten: Die Entwickler haben noch richtig viel geplant und über ein Dutzend Ideen für neue Klassen oder Spezialisierungen.

Woher stammen die Infos? Die Seite Chromie.de hat die Informationen und Bilder von einer Person zugespielt bekommen, die zur Umfrage von Blizzard ausgewählt wurde. Vielleicht wurdet ihr in den letzten Tagen auch gefragt, ob ihr an einer Umfrage teilnehmen wollt. Eigentlich wurden Teilnehmer gebeten, die Umfrage vertraulich zu behandeln, inzwischen wird sie aber in zahlreichen Foren diskutiert.

Bestandteil der Umfrage waren mehrere Ideen zu neuen Klassen-Konzepten für World of Warcraft.

Welche Klassen-Konzepte wurden besprochen? Insgesamt 15 Vorschläge zu Klassen oder Spezialisierungen wurden vorgestellt. Einige etwas umfangreicher, andere etwas kürzer. Die Namen lauten:

Apotheker

Leyweber

Revolverheld

Himmlischer Speerkämpfer

Zauberbrecher

Titanentöter

Tüftler

Prismatisch (vermutlich fehlerhaft übersetzt und eher „Prismatiker“)

Pistolenschütze

Astrologe (vermutlich fehlerhaft übersetzt und eher „Astromant“)

Hexe

Totenbeschwörer

Konstrukteur

Barde

Kampfmagier

Wächter

Was sticht dabei heraus? Viele der vorgestellten Ideen klingen sinnvoll und haben auch schon erste Story-Ansätze. So basieren „Hexen“ auf den Hexen aus Drustvar oder auch den Erntehexen aus Gilneas. Barden haben die Macht der Musik entdeckt, die durch den „Strahlenden Gesang“ ausgelöst wurde, den viele Wesen Azeroths gegenwärtig hören.

Apotheker (besonders bei den Verlassenen) sind genau wie Kampfmagier und Totenbeschwörer schon ewig in der Lore verankert, und auch Tüftler würden gut in die Welt passen. Es klingt alles stimmig.

Wann wird das umgesetzt? Zuerst einmal besteht natürlich die Frage, welches dieser Konzepte tatsächlich für World of Warcraft in Betracht kommt. Auf den ersten Blick klingen Ideen wie der Totenbeschwörer, Astromant oder auch Prismatiker klingen durchdacht und überzeugend – aber auch alle anderen wären denkbar.

Wahrscheinlich ist allerdings, dass wir diese Ideen nicht in der nächsten Erweiterung „Midnight“ zu sehen bekommen. Denn Midnight dürfte bereits in rund einem Jahr erscheinen, was bedeutet, dass die Features der Erweiterung wohl schon weit vorangeschritten sind. Eine Umfrage dafür zu machen, wäre also wohl deutlich zu spät. Wahrscheinlicher ist, dass wir eine potenzielle Umsetzung erst in The Last Titan oder gar noch später zu sehen bekommen, wenn die Weltenseelen-Saga vorbei ist. Immerhin hat Chris Metzen bereits bestätigt, dass es danach noch viel weiter geht.

Eine weitere Option ist, dass Blizzard damit keine vollständig neuen Klassen erfinden will, sondern stattdessen an zusätzlichen Spezialisierungen für die einzelnen Klassen arbeitet. In der Umfrage wurden immerhin 15 verschiedene Konzepte vorgestellt. Das entspricht beinahe der Anzahl der Klassen in World of Warcraft (13). Möglich wäre auch eine ganz neue Klasse, die sich dann zwei Spezialisierungs-Konzepte teilt und alle anderen bekommen jeweils eine Spezialisierung.

Ob und wann diese Ideen wirklich einen Weg in die Realität finden, bleibt natürlich abzuwarten. Aber es ist schön zu sehen, dass Blizzard offenbar noch eine ganze Menge Ideen und Vorschläge hat, wie man die spielbaren Charaktere erweitern und das System weiter ausbauen kann.

Auf welche Klasse oder Spezialisierung würdet ihr euch freuen? Was fehlt in der World of Warcraft noch und was braucht es überhaupt nicht? Könntet ihr euch vorstellen, einen Barden zu spielen?

Neu in Midnight ist auch das Housing-System – darauf haben Fans seit Ewigkeiten gewartet.