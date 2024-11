WoW: Player Housing kommt noch 2025, Blizzard aktualisiert die Roadmap

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Housing in World of Warcraft – Welche Features braucht es unbedingt?

Gibt es Bedenken? Ja, die gibt es. Denn strenggenommen reicht der „Winter 2025“ in seiner Gesamtheit auch noch in das Jahr 2026 hinein, sodass man die Roadmap auch konservativ interpretieren kann. Da das Symbol allerdings direkt zu Beginn von Winter 2025 auftaucht, ist es naheliegend, dass damit – genau wie jetzt bei Patch 11.0.7 – auch noch das jeweils aktuelle Jahr gemeint ist.

Die neuen Häuser für Charaktere in World of Warcraft kommen wohl früher als geplant. Bereits 2025 soll es losgehen – die Roadmap ist nun eindeutig.

