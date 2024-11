Housing in World of Warcraft – Welche Features braucht es unbedingt?

Wir wollen von euch wissen, welche Features das Housing in World of Warcraft braucht, um ein großer Erfolg zu werden.

Auf der Warcraft Direct hat Blizzard den langjährigen Traum vieler Fans von World of Warcraft endlich wahrgemacht. Nach vielen Erweiterungen, in denen gefleht und gebettelt wurde, wird ein Wunsch endlich umgesetzt:

World of Warcraft bekommt Player Housing. Den Heldinnen und Helden von Azeroth ist es damit künftig möglich, sich ein Eigenheim einzurichten und endlich einen Ort zu haben, den sie „Heimat“ nennen können.

Doch bis es so weit ist, wird vermutlich noch mindestens ein Jahr ins Land ziehen.

Viele Details zu dem kommenden Feature sind bisher noch nicht bekannt. Daher ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um ein bisschen über das Housing zu reden und herauszufinden, welche Features das Housing unbedingt haben muss – und welche Features bitte nicht damit in Verbindung gebracht werden sollen.

Die Ideen und Ansätze, die dabei verfolgt werden, sind in der Community gänzlich unterschiedlich.

Während manche nämlich meinen, dass Housing vor allem ein optionales Feature sein soll, mit dem sich niemand zwangsweise beschäftigen muss, sind andere der Ansicht, das Feature solle tief mit den anderen Mechaniken des Spiels verwurzelt werden. Wir haben daher eine Umfrage gestartet und wollen wissen, welche Eigenschaften das Player Housing in World of Warcraft auf jeden Fall bieten muss.

Umfrage: So muss Housing in WoW sein!

Bei der folgenden Umfrage könnt ihr so viele Punkte auswählen, wie ihr wollt. Überlegt euch also gut, welche Features Housing tatsächlich haben muss.

Was versprecht ihr euch vom Housing-Feature in World of Warcraft? Schreibt uns doch eure Wünsche und Hoffnungen in die Kommentare und erklärt uns, was das neue Feature für euch abliefern muss, damit es – für euch ganz persönlich – ein großer Erfolg wird. Mit etwas Glück werden die interessantesten Kommentare im nächsten Artikel aufgegriffen.