WoW: Alles deutet darauf hin, dass wir „Legion Remix“ bekommen werden

Ein weiteres Remix-Event in World of Warcraft könnte anstehen. Dieses Mal deuten die Hinweise auf „Legion Remix“ hin.

Im Zuge der Warcraft Direct hat Blizzard die Pläne für World of Warcraft aufgezeigt und verspricht, dass es im nächsten Jahr mindestens 6 Patches geben wird. Doch das scheint noch nicht alles zu sein. Denn ein Hinweis im Zeitstrahl gibt einen klaren Anhaltspunkt darauf, dass Blizzard den Erfolg von „Mists of Pandaria Remix“ noch einmal wiederholen möchte – dieses Mal aber mit der Erweiterung Legion.

Ein Highlight wird auch das Player Housing in WoW:

Eine Farbe könnte der entscheidende Hinweis sein

Was wurde entdeckt? Der YouTuber und Analyst Bellular hat sich die Roadmap von World of Warcraft für das Jahr 2025 genau angeschaut. Auch wenn die meisten Inhalte dort bereits grob angerissen wurden, gibt es einige Hinweise darauf, dass noch ein wenig mehr kommen wird.

Die felgrüne Farbe ist auffällig.

Der deutlichste Hinweis ist der Zeitstrahl selbst. Wenn man sich den nämlich anschaut, dann ist zu sehen, wie der gelb-orange Farbton bei „Herbst“ langsam in eine grüne Farbe übergeht – teufelsgrün, um genau zu sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das ist die Farbe, mit der grundsätzlich die Legion in Verbindung gebracht wird. Da die nächste Erweiterung „Midnight“ eher ein dunkles blau-lila als Farbgebung hat, wirkt der grüne Farbton unpassend.

Für Bellular und viele andere ist damit klar: Das ist ein Hinweis darauf, dass wir im Winter 2025 einige Monate „Legion Remix“ bekommen.

Wie wahrscheinlich ist das? Wenn man ehrlich ist: Schon sehr wahrscheinlich, selbst wenn die Hinweise darauf bisher recht dünn sind. Denn Mists of Pandaria Remix dürfte in seiner Gänze als riesiger Erfolg für das WoW-Team gelten. Da „Legion“ einen ähnlich guten Ruf bei der Spielerschaft genießt, wie Mists of Pandaria , dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Legion Remix Realität wird.

Die Erweiterung bietet nicht nur eine Fülle an Content, die man genießen kann, sondern lockt von Natur aus mit jeder Menge Transmog-Belohnungen – seien es die Artefaktwaffen oder die Tier-Sets aus dieser Zeit, die von vielen optisch als einige der Besten angesehen werden. Es dürfte relativ einfach sein, hier neue „Recolor“-Varianten anzubieten – sowohl für Ausrüstung als auch für Reittiere.

Wie genau Blizzard Legion mit Remix-Mechaniken versehen will, also den zahlreichen Effekten, die auch in MoP Remix für chaotischen Spaß gesorgt haben, bleibt noch abzuwarten.

Hättet ihr Lust, noch einmal auf die Verheerten Inseln zurückzukehren und die Storys rund um die Artefaktwaffen, die Angriffe der Legion und letztlich den Kampf auf Argus zu wiederholen? Welche Belohnungen würdet ihr euch wünschen und wie sollte das ausgestaltet werden? Erst einmal steht in WoW der Patch 1.11 an – da geht es nach Undermine.