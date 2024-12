Elder Scrolls Online entschädigt Spieler – Doch nicht alle profitieren davon

In The Elder Scrolls Online gab es vor kurzem Probleme, die das Spiel zeitweise lahm legten. Dafür gibt es nun eine Entschädigung. Doch nicht alle Spieler erhalten sie.

The Elder Scrolls Online, das MMORPG in der Welt von Tamriel, konnte vor wenigen Tagen für eine längere Zeit nicht gespielt werden. Grund hierfür war ein Stromausfall, der das Datenzentrum des Spiels lahmlegte.

Für diese ungeplante Auszeit des Spiels gibt es nun eine Entschädigung für die Spieler. Von dieser können jedoch nicht alle profitieren.

ESO+ für alle, außer wenn ihr es schon habt

Was ist das für eine Entschädigung? Unabhängig von dem Stromausfall wurde bereits angekündigt, dass alle Spieler von Elder Scrolls Online, die nicht über ESO+ verfügen, bis zum 19. Dezember 2024 um 16:00 Uhr Zeit haben, um die Vorzüge der Premium-Mitgliedschaft zu genießen.

Durch die Probleme mit dem Datenzentrum wird diese Phase nun um einen Tag, bis zum 20. Dezember 2024, verlängert. Ihr habt also einen ganzen Tag mehr Zeit, um beispielsweise die Gebiete, Quests und Verliese aus zahlreichen DLCs kostenlos zu genießen.

Ihr erhaltet in diesem kostenlosen ESO+ keine Kronen-Gutschrift, die ihr sonst regelmäßig durch ein aktives ESO+ erhaltet. Auch habt ihr keinen Zugriff auf die Gefährten, die im Update 44 ins Spiel hinzugekommen sind.

Was ist, wenn ich bereits ESO+ besitze? Wenn ihr bereits ein aktives ESO+ auf eurem Account besitzt, habt ihr leider weder von der ursprünglichen, noch von der verlängerten Testphase des Abos einen Vorteil.

Wie kann ich das kostenlose ESO+ aktivieren? Wollt ihr die kostenlose Testphase von ESO+ aktivieren, dann müsst ihr wie folgt vorgehen:

Loggt euch im Spiel ein

Öffnet den Kronen-Shop

Geht auf „ESO Plus“

Klickt auf „Kostenlose Probe!“

Nun habt ihr die kostenlose Mitgliedschaft von ESO+ aktiviert und könnt die Vorteile mit euren Charakteren genießen.

