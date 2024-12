Neues Update von WoW führt euch auf die Sireneninsel, lässt euch mit alten Feinden Dungeons spielen

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Das free-to-play MMORPG Star Wars: The Old Republic von Bioware und EA, kurz SWTOR, bietet eine großartige Inszenierung der Story im weltberühmten Star-Wars-Set...

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Falls ihr einen launigen, aber informativen Rundumschlag zum Thema Online-Rollenspiele sucht, schaut unbedingt hier vorbei: Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO

Was ist sonst noch passiert? In Throne and Liberty ist zuletzt viel passiert. Während sich ein Teil der Community über den harten Runen-Grind ärgert , freuen sich andere Spieler über die Neuerungen von Patch 1.11.0 . Das Update liefert Strafen für Charaktere, die ihre Dungeon-Gruppe verlassen, und mehr Loot. Außerdem ist das Sternbaum-Sonnenwende-Event gestartet.

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf ein großes Update für SWTOR , eine Community-Errungenschaft in WoW , einen wichtigen Meilenstein für Pax Dei und vieles mehr.

