WoW: Ab heute könnt ihr unendlich Wappen sammeln – und damit die beste Ausrüstung

Die Obergrenze für Vorbotenwappen in World of Warcraft ist gefallen. Ab jetzt könnt ihr unendlich starke Ausrüstung sammeln – in leichten Inhalten.

Gute Ausrüstung in World of Warcraft ist das, was alle wollen. Seit heute ist das Farmen davon auf neue Weise möglich, denn die Begrenzungen für eine der wichtigsten Ressourcen sind weggefallen. Wir verraten, was sich an den Vorbotenwappen geändert hat.

Was wurde geändert? Mit dem wöchentlichen Reset vom 11.12.2024 wurde die Begrenzung aufgehoben, die bisher auf die verschiedenen Vorbotenwappen existierten. Bisher war es lediglich möglich, 90 von jeder Wappenart pro Woche zu sammeln, wobei das Maximum jede Woche stieg.

Jetzt ist diese Begrenzung vollkommen weggefallen.

Wofür braucht man Wappen? Vorbotenwappen in ihren verschiedenen Stufen sind notwendig, um Ausrüstung aufzuwerten oder besonders mächtige Ausrüstung von Handwerkern herstellen zu lassen. Je nachdem, auf welchem „Track“ sich ein Item befindet (Abenteurer, Champion, Held, etc.) könnt ihr die Wappen verwenden, um noch ein paar Itemlevel mehr aus einem Item rauszukitzeln und somit deutlich an Macht zu gewinnen.

Was bedeutet das? Vor allem Spielerinnen und Spieler auf dem höchsten Niveau können nun ihre Ausrüstung ohne Wappenlimit aufwerten, bis sie die bestmögliche Ausrüstung haben.

Doch auch Charaktere am unteren Ende des Systems profitieren davon.

Bei Vaskarn könnt ihr eure Wappen eintauschen – gegen die jeweils nächsthöhere Stufe.

Die Möglichkeiten, die damit gegeben sind, dürften auch für alle interessant sein, die nicht die schwierigsten Inhalte spielen. Wer sich etwa nicht in die höchsten „Mythisch+“-Dungeons, heroische oder gar mythische Raids traut, kann jetzt auch mit „leichten“ Inhalten unendlich Aufwertungen farmen. Das kann zwar extrem viel Zeit erfordern, allerdings kann in diesem Fall Zeit das Können aufwiegen.

Denn ihr könnt jeweils 90 Wappen einer niedrigeren Stufe in 15 Wappen der nächsthöheren Stufe umwandeln. Daraus ergibt sich die folgende Liste zum Eintauschen und quasi eine endlose Methode, an die besten Wappen zu kommen – auch ohne besonders harte Inhalte zu spielen. Die Kosten für jeweils 15 einer Wappen-Art seht ihr hier:

Gewünschtes Wappen Kosten in Verwittertes Vorbotenwappen Kosten in Geschnitztes Vorbotenwappen Kosten in Runenverziertes Vorbotenwappen Geschnitztes Vorbotenwappen (15) 90 – – Runenverziertes Vorbotenwappen (15) 540 90 – Vergoldetes Vorbotenwappen (15) 3.240 540 90

Da man Verwitterte Vorbotenwappen sogar gänzlich in der offenen Welt farmen kann – etwa, indem man die Azerit-Kugeln im jeweils aktiven Gebiet beim Fliegen einsammelt, kann man in der Theorie unendlich viel farmen, ohne jemals schwierige Inhalte spielen zu müssen.

Wer die „perfekte“ Ausrüstung will, kann jetzt mit dem Farmen beginnen, denn die Barrieren sind für den Rest von Saison 1 gefallen. In der kommenden Woche (18.12.2024) erscheint bereits Patch 11.0.7 und bringt eine neue Insel und einen extrem mächtigen Ring, der den Rest von Saison 1 nochmal deutlich einfacher gestalten dürfte.