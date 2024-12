Mehr Tanks, mehr Heiler – WoW muss leichter werden, damit es mehr Spaß macht

Der Tank- und Heiler-Mangel in World of Warcraft wird immer größer. Nur eine Rückkehr zu alten Tugenden kann das beheben, finden viele aus der Community.

Wenn man im aktuellen World of Warcraft eine Gruppe aufstellen will, um Dungeons zu bestreiten, dann braucht man Geduld. Vor allem dann, wenn man selbst DPS spielt und sowohl einen Tank als auch einen Heiler braucht. Dann kann das Suchen nach Gruppen-Mitgliedern gerne mal eine halbe Stunde oder länger andauern.

Doch das müsste nicht sein. Gerade zum Ende von Dragonflight gab es relativ viele Heiler und auch viele Tanks. Das hat sich in der ersten Saison von The War Within allerdings gewandelt. Eine Rückkehr zum „alten System“ könnte die Rettung sein, finden auch viele aus der Community.

Was ist das Problem? In den letzten Wochen sind Tanks und Heiler zunehmend zu Mangelware in World of Warcraft geworden – speziell im Bereich „Mythisch+“. Wer versucht, eine Gruppe zusammenzustellen, um einen Schlüsselstein der Schwierigkeit +8 oder höher zu absolvieren, kann lange darauf warten, Tanks und Heiler zu finden.

Gründe dafür liegen auf der Hand, findet zumindest die Community. Denn Tanken und Heilen ist beides mit The War Within deutlich schwieriger geworden.

Tanks halten zwar noch immer eine Menge aus und haben ein paar große Cooldowns, um kleinere Heil-Defizite zu überbrücken, allerdings können sich Tanks kaum noch „selbst am Leben halten“, so wie das in Dragonflight der Fall war. Hier waren Tanks nur in seltenen Fällen auf Heiler angewiesen.

Heiler müssen in fast jedem Kampf Gruppenheilung wirken und auch noch den Tank viel stärker beschützen als in früheren Saisons.

Dazu kommt, dass Heiler häufig noch andere Aufgaben haben und viele der aktuellen Affixe häufig als „Heiler-Affixe“ abgetan werden.

Tanks und Heiler verzweifeln ein wenig – sie brauchen Änderungen.

Zurück zu alter Stärke

Wie könnte man das lösen? Im Subreddit von WoW werden viele Vorschläge diskutiert, wie man die Probleme beheben kann. Ein Beitrag von klingers bekommt dabei besonders viel Zuspruch. Er listet die Probleme auf und zeigt die zugrunde liegende Design-Schwierigkeit, die aktuell vorherrscht:

Ich hasse es, das zu sagen, aber ich glaube, die einzige Lösung ist es, sämtliche Rollen etwas vergebender zu machen. Verschiebt ein wenig der Verantwortung auf die DPS-Charaktere. Vereinfacht die Kampf-Mechaniken. Erhöht die Lebenspunkte von Tanks. Vereinfacht die Tank/Heil-Rotation, reduziert die Cooldowns oder fügt mehr „Oh Shit“-Knöpfe hinzu. Um ehrlich zu sein, richtet sich dieser Beitrag auch nicht an all die Leute, die jetzt in die Kommentare schreiben, dass „Sie keine Probleme haben, die anderen müssen einfach gut werden“. Das Problem ist, die Leute wollen nicht „gut werden“, sie vermeiden die Rollen komplett. Und das ist etwas, das wir ändern müssen.

Oder, um es klar zu sagen: Tanken und Heilen muss leichter werden. Die Last der Aufgaben muss reduziert werden, damit diese beiden Rollen wieder Spaß machen und attraktiv sind – auch für neue Spielerinnen und Spieler.

So diskutiert die Community: Der Beitrag trifft auf viel Zuspruch und löst einige Diskussionen aus.

„Ich fands klasse als die Tanks super tanky waren und die Last des Heilers mildern konnten, wie es am Ende von Dragonflight war. Was war daran falsch und warum wurde das geändert?“ – EulerIdentity

„Es hat super viel Spaß gemacht, als ich viele [Feinde]tanken konnte und mich dabei selbst am Leben halten konnte. Es hat Spaß gemacht. Jetzt, egal, was ich mache, fühle ich mich einfach schwach und es macht keinen Spaß. Das ist der Hauptgrund, warum ich von Tank weg gewechselt bin. Ich fühle mich nicht mehr wie ein Tank.“ – Dbzking99

„DPS müssen darauf achten, dass ihre Füße nicht in Feuer stehen, unterbrechen und Schaden machen.

Heiler müssen darauf achten, dass ihre Füße nicht in Feuer stehen, die Lebensbalken aller im Blick haben, unterbrechen, Schaden machen, dispellen, Heilungs-CDs anhand des Tanks planen plus Affix plus einplanen, wie gebrechlich die DPS sind. DPS fühlt sich an wie ein Spiel. Heilen fühlt sich an wie Arbeit.“ – sammystevens

Was haltet ihr vom aktuellen Zustand der Verteilung von Heiler und Tanks in World of Warcraft? Habt ihr Probleme, eine Gruppe zusammenzustellen? Oder seid ihr mit dem Glück gesegnet, eine große und aktive Gilde oder einen Freundeskreis zu haben, in dem alle Rollen ausreichend vertreten sind?

Auch das ganze Mythisch+-System braucht Hilfe – denn da geht gerade einiges schief.