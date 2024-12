„Mythisch+“ in WoW braucht Hilfe – und darum müssen die Delves noch besser werden

Die Tiefen von World of Warcraft haben ein neues Problem geschaffen. Ausgerechnet Dungeon-Fans leiden nun darunter.

World of Warcraft steckt gerade in einer Krise, wenn man sich das Gebiet „Mythisch+“ anschaut. Das Dungeon-System ist eine der großen Endgame-Säulen von Blizzards MMORPGs und hat viele Jahre gute Dienste geleistet. Doch aktuell sind Spielerinnen und Spieler frustriert. Tanks und Heiler werden immer größere Mangelware und die Berichte von Leuten, die überhaupt keine Ahnung von M+ haben, werden immer häufiger.

Dass das so gekommen ist, hat aber mehrere Gründe und einer davon sind die Tiefen. Denn die sollten Solo-Gamer zufriedenstellen, haben aber in manchen Fällen den gegenteiligen Effekt gehabt. Denn wer die Tiefen ausgereizt hat, muss in ein System einsteigen, das er oder sie gar nicht spielen will.

Das Problem der Tiefen: Zu schlechte Beute

Die Tiefen („Delves“) haben in World of Warcraft viele Probleme gelöst. Endlich können Solo-Abenteurer sich in kleine Mini-Dungeons stürzen, diese in eigener Geschwindigkeit durchspielen und dabei auch mal pausieren, wenn das echte Leben an die Tür klopft. Belohnt wird das Ganze mit recht solider Ausrüstung bis hin zu Itemlevel 616 aus der wöchentlichen Kiste.

Doch die Tiefen haben auch ein Problem geschaffen. Denn wenn man Item-Level 616 erreicht hat, haben viele den Eindruck, dass da noch mehr gehen müsste. Und das stimmt ja auch, immerhin geht es noch bis Itemlevel 626 oder sogar 639 – aber eben nicht in den Tiefen.

Der logische Schluss: Nach den Tiefen geht man „Mythisch+“. Mit einem Itemlevel von 616 ist man ungefähr auf dem Niveau von „M+6“ bis „M+8“ – zumindest in Hinblick auf die eigene Ausrüstung.

Brann ist ein treuer Begleiter in den Tiefen – wenn er nicht gerade Unsinn macht.

Doch viele, die von Tiefen zu M+ wechseln, haben überhaupt keine oder nur sehr wenig Erfahrung mit dem System. Sie kennen weder die Affixe, noch kennen sie die Bosse oder die verschiedenen Gegner-Gruppen. Das ist Wissen, das sich „M+“-Spielerinnen und -Spieler recht früh in einer Saison aneignen und das zumeist schon auf niedrigeren Stufen. Sich „langsam hocharbeiten“ gehört zum Prinzip von Mythisch+. Nur so kann man die Dungeons lernen, die Affixe verstehen und begreifen, was da eigentlich alles passiert.

Tiefen-Fans wollen kein M+ – aber sie müssen

Ein weiteres Problem ist, dass viele dieser Charaktere, die aus den Tiefen kommen, eigentlich gar keine richtige Lust darauf haben, sich stunden- oder tagelang mit Mythisch+ auseinanderzusetzen. Sie wollen bessere Ausrüstung, nachdem ihr gewünschter Spielmodus – nämlich die Tiefen – einfach nicht mehr hergibt.

Der YouTuber und Streamer Bellular hat dazu ein recht interessantes Video gemacht, indem er auf viele der Punkte noch etwas deutlicher eingeht:

Viele neigen gerade im Subreddit von WoW oder auch den offiziellen Foren dazu, ihre Mitspieler zu verdammen. Das ist aber wenig zielführend. Denn egal wie sehr man die vermeintlich „schlechten Spieler“ auch anmeckert – dadurch ändern die weder ihr Verhalten noch ihren Spielstil. Die meisten von ihnen wollen vermutlich gar nicht in Mythisch+ unterwegs sein, aber es ist die einzige sinnvolle Alternative, die ihnen halbwegs offensteht.

Wenn man Tiefen und M+ direkt miteinander vergleicht, ist das auch naheliegend, dass Tiefen-Fans wenig Freude an M+ haben werden. Immerhin ist das fast komplett gegenteiliges Gameplay:

Man ist auf eine Gruppe angewiesen.

Es gibt ein Zeitlimit.

Einzelne Fehler sind verheerend und können den ganzen Run ruinieren.

Pausen sind nicht möglich.

Man benötigt extrem viel Vorwissen zu jedem einzelnen Dungeon.

Oder kurz gesagt: All das, was ein Tiefen-Spieler eigentlich gar nicht will.

Lösungen liegen auf der Hand

Lösungsansätze dafür gibt es mehrere. Einer davon wäre ein System der „Freischaltungen“ im Bereich Mythisch+. Jede Saison muss man erst eine „Mythisch+2“ abschließen, um dann in eine „Mythisch+3“ zu dürfen. So muss man jede Stufe erst einzeln freischalten und sich zumindest einmal pro Saison und Account „hocharbeiten“. Man könnte das auch für jeden Dungeon einzeln machen. Das würde gerade zu Beginn einer Saison das System ein wenig in die Länge ziehen, aber man stellt sicher: Jeder hat den Dungeon bereits einmal gesehen und sich den Weg auf die aktuelle Schwierigkeit erarbeitet.

Damit würde es keine Leute mehr geben, die erst mit M+6 oder M+7 in das System einsteigen und überhaupt keine Ahnung haben, was da eigentlich passiert.

Die Xal'atath-Affixe sind jede Woche anders. Das muss man erstmal lernen.

Der allerdings offensichtlichste Lösungsansatz scheint zu sein: Gebt Tiefen-Fans das, was sie wollen. Bessere Ausrüstung, indem die Tiefen noch weiter skalieren und die Schwierigkeit zunimmt. Warum sollten Tiefen auf Stufe 9, 10 und 11 nicht noch bessere Ausrüstung gewähren? Warum ist da für das System bereits Schluss?

World of Warcraft hat mit The War Within einen besonders großen Fokus darauf gelegt, dass man auch solo viel erreichen kann – zumindest in den Anfängen. Die Entwickler haben sogar Guides veröffentlicht, wie man nie mit anderen Leuten interagieren muss.

Ich weiß, dass einige von euch sich jetzt denken und schon in den Kommentaren ansetzen: Warum sollte ich dann noch raiden oder Mythisch+ machen, wenn ich doch aus den Tiefen letztlich auch gute Ausrüstung kriegen kann?

Die Antwort dafür liegt auf der Hand: Weil es Spaß macht. Denkt an eure erfolgreichsten, unterhaltsamsten Besuche in Dungeons. Denkt an Raids mit Freunden und Gilde. Wenn alle auf einem Niveau sind, wenn alle Spaß am gleichen Content haben, dann macht das einfach gute Laune und ist eine schöne Zeit.

Mythisch+ ist ein tolles System – für alle, die an solchen Inhalten Freude haben. Dann kann es unheimlich spaßig sein, hier die beste Ausrüstung im Spiel zu sammeln und sich gemeinsam mit einer eingeschworenen Gruppe aus Freunden (oder Fremden) immer weiter zu verbessern.

Aber alle, die darauf keinen Wert legen und gar keinen Spaß daran haben, sollten nicht indirekt „gezwungen“ werden, indem es nur dort Item-Verbesserungen gibt. Gebt den Solo-Fans einen gleichwertigen Zugang zu starken Items. Denn dann trifft kaum noch jemand diese Leute in Mythisch+ an und muss sich danach darüber aufregen „was für einen Deppen man wieder dabei hatte“.

Der Typ ist vermutlich gar kein Depp. Das Item-System des Spiels bringt ihn nur dazu, Inhalte zu spielen, auf die er eigentlich gar keine Lust hat und für die er gar nicht vorbereitet ist. Und das müsste nicht sein.

