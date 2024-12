„Wir haben das auch alle auf Wiederholen“ – WoW-Spieler hört den selben Song 133-mal

Wie oft kann man dasselbe Musik-Stück hören? Oft. Sehr oft. Gerade Soundtrack von World of Warcraft hat es einem Fan richtig angetan.

World of Warcraft ist ein großes MMORPG. Für viele langjährige Fans ist es allerdings weitaus mehr als ein Spiel, es ist sogar ein Stück Heimat. Manchmal braucht es nicht mehr, als ein paar Klänge, um das wohlige Gefühl der Nostalgie zu wecken und sich nochmal in die Vergangenheit von vor 20 Jahren zurückversetzt zu fühlen.

Das führt dazu, dass viele der beliebten WoW-Soundtracks auch heute noch von den Fans mit einer Regelmäßigkeit gehört werden, die ihresgleichen sucht.

Ein wohliges Gefühl bringt auch dieser Trailer, der endlich Housing verspricht:

Was ist vorgefallen? Zum Ende des Jahres veröffentlicht Spotify mit dem „Wrapped“-Format eine Zusammenfassung der Lieder, die man am meisten auf der Musik-Streaming-Plattform gehört hat und manch ein WoW-Fan fühlt sich dabei ertappt, dass er wohl deutlich häufiger in den Erinnerungen der Vergangenheit schwelgt.

Im Subreddit von WoW hat der Nutzer Pinch_of_Ginger ein Bild seines „Wrapped“ gezeigt. Demnach hat er den Song „Elwynn Forest“ („Wald von Elwynn“) satte 133-mal abgespielt. Damit gehört er zu 0,005% der Leute, die den Song am meisten gehört haben. Dazu schrieb er „Ich, erm … hab ‘ne schwere Zeit durchgemacht …“

Dafür hagelt es nicht nur Upvotes, sondern auch jede Menge Kommentare von Leuten, die ebenfalls an diesem und anderen Songs hängen.

„Das tun wir alle, Kumpel und wir alle haben [den Song] auf Wiederholung.“ – The-Oppressed

„Keine Verurteilung, der Song ist super.“ – ophyliawispling

Ob bei euch die gleichen Emotionen aufkommen, wenn ihr diesen Song hört? Schaut einfach selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Dass ausgerechnet der Song so beliebt ist, hat viele Gründe. Für sehr viele WoW-Fans ist der Song mit dem Gefühl verbunden, das man zum ersten Mal hatte, wenn man das Nordhaintal verließ, im großen Wald von Elwynn stand und plötzlich realisierte, wie groß diese Spielwelt doch ist und wie viel es zu entdecken gibt.

WoW-Soundtrack ist extrem beliebt

Die musikalische Untermalung von World of Warcraft gehörte immer zu den großen Stärken des Spiels und machen einen wichtigen Teil der Faszination aus. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Hintergrundmusik der Spielwelt bei vielen Fans auch außerhalb des Spiels in Dauerschleife (oder zumindest sehr häufig) läuft. Einige der beliebtesten Stücke aus den Kommentaren:

Umso unverständlicher, dass ein großer Teil der Community in World of Warcraft die Musik permanent deaktiviert hat. Ja, genau du darfst dich gerade angesprochen fühlen.

Habt ihr auch Musikstücke aus World of Warcraft oder anderen Spielen, die ihr regelmäßig hört? Was verbindet ihr mit dieser Musik und welche Auswirkung hat das auf euch? Lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen.

Ebenfalls nostalgisch ist ein uraltes Symbol aus WoW – aber das kommt aus einem ganz anderen Spiel!