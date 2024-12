WoW-Spielerin verrät herzzerreißenden Tribut an ihren verstorbenen Vater, Community ist gerührt: „Ich liebe es“

Viele Spieler haben World of Warcraft gemeinsam mit ihren Eltern oder Kindern erlebt. Eine Tochter ehrt ihren verstorbenen Vater jetzt auf eine ganz besondere Weise, die sicherlich nicht von jedem WoW-Fan nachgemacht werden sollte.

Was hat die WoW-Spielerin gemacht? Auf Reddit verrät 222kittymain, dass sie im Alter von zehn Jahren regelmäßig mit ihrem Vater World of Warcraft gespielt hat. Sie verbindet tolle Erinnerungen an diese Zeit, die erst unterbrochen wurde, als die Spielerin zur Highschool ging.

Ihr Vater blieb dem MMORPG treu, bis es seine fortschreitende Demenz unmöglich machte, sich in WoW einzuloggen. Einzig während der Covid-Pandemie gab es für 222kittymain und ihren Papa noch einmal die Möglichkeit, gemeinsam Azeroth unsicher zu machen. Im Februar 2024 starb er dann an Lungenkrebs.

Kurze Zeit später wurde 222kittymain schwanger. Im November hat sie ihre Tochter zur Welt gebracht. Ihr zweiter Vorname „Amivanna“ ist ein Tribut an ihren Vater, den genauso lautete der Name der Schamanin, die ihr Papa über all die Jahre als Main-Charakter gespielt hat.

In dem Post erklärt sie, dass ihr klar ist, wie seltsam und erfunden dieser Name auf viele Menschen wirken muss. Sie weiß aber auch, dass ihr Vater auf die kleine Familie herabblickt und sich riesig über diese Geste freut: „Ich vermisse ihn jeden Tag, aber ich weiß, dass mein Vater durch sie weiterlebt. ♥️ Und wer weiß, vielleicht wird sie ja auch ein Gamer wie er!“

Eine andere herzzerreißende Geschichte aus der WoW-Community wurde sogar verfilmt:

Shàdòwdèàth, bitte nicht nachmachen!

Wie reagiert die Community darauf? Die etwa 2.000 Upvotes und rund 200 Kommentare zeigen, wie schön viele WoW-Fans diesen Tribut finden. Einige betonen aber auch, dass man das nicht mit jedem WoW-Charakter nachmachen sollte.

Rude_Watercress_5737 schreibt auf Reddit: „Süße Geschichte … Ich bezweifle, dass mein Sohn das jemals mit meinem WoW-Charakter machen könnte … Chittywok.“

I_Can_See_Flowers erklärt auf Reddit: „Das ist ein schöner Tribut und Gott sei Dank hatte dein Vater einen passenden Namen. Von jemandem, dessen Sohn nach dem Zwergen-Paladin meines Mannes benannt ist, wünsche ich dir und deiner Familie ein Leben lang Glück.“

punnymama verrät auf Reddit: „Das ist so süß! Meine Mutter hört nicht mehr auf Oma als Kosename, sondern auf den Namen ihres Paladins!“

isntthisneat zeigt sich mitfühlend auf Reddit: „Mein herzliches Beileid zu deinem Verlust. Ein Elternteil zu verlieren, ist nie leicht. Das ist eine so unglaublich süße und rührende Art, ihn zu ehren und sich an ihn zu erinnern. Danke, dass du uns daran teilhaben lässt, und herzlichen Glückwunsch zu deinem kleinen Mädchen.“

SimplePanda98 ist zu Tränen gerührt: „Oh, ich wusste nicht, dass ich heute weinen würde, cool. Cool, cool, cool.“

Elenahhh ist begeistert (via Reddit): „Ich liebe es.“

Die Namen des WoW-Hauptcharakters von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz wären für so etwas wohl nicht geeignet. Vor dem Serverwechsel hieß sein Untoter-Schurke Creep (mit WoW Classic gab es dann einen neuen Creep). Seit dem Serverwechsel hört der Schleicher auf Sleazeball (übersetzt etwa Dreckskerl oder Schlitzohr). Ebenfalls eine Story, die zu Tränen rührt: Eine herzzerreißende Geschichte aus der Community von WoW landet auf Netflix