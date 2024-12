3 MMORPGs habt ihr 2024 sicher übersehen, dabei lohnt sich der Einstieg jetzt richtig

Im Jahr 2024 haben viele MMORPGs ein Update erhalten. Drei ehemals beliebte Online-Rollenspiele standen zwar nicht im ganz großen Fokus, haben aber dennoch abgeliefert. MeinMMO zeigt euch, wo sich der Einstieg gerade richtig lohnt.

Während 2024 zwar nicht übersät mit MMORPG-Veröffentlichungen war, konnte Throne and Liberty gerade in der zweiten Jahreshälfte viele Spieler begeistern. Auch Tarisland, das für viele Spieler bis heute als WoW-Klon gilt, erlebte einen kurzen Hype.

Sonst bestand 2024 für viele Spieler wohl aus Updates für ihr jeweiliges Lieblings-MMORPG. In Final Fantasy XIV wurden die Spieler beispielsweise mit dem Addon Dawntrail versorgt und bei WoW gab es mit der Erweiterung „The War Within“ ebenfalls viele neue Inhalte. Oder nehmt Janthir Wilds für Guild Wars 2, Gold Road für ESO und „Land of the Morning Light: Seoul“ für Black Desert.

Drei andere MMORPGs flogen 2024 indes eher unter dem Radar, obwohl sich gerade dort der Einstieg jetzt so richtig lohnt. Wir stellen sie euch vor.

Star Wars: The Old Republic

Was ist das für ein Spiel? Star Wars: The Old Republic ist ein Themepark-MMORPG im „Star Wars“-Universum. Gleich zu Beginn müsst ihr euch entscheiden, ob ihr auf der guten Seite, mit den Jedi, oder auf der bösen Seite der Sith spielen wollt.

Das MMORPG glänzt vor allem durch seine voll vertonte Story, die euch in Dialogen aus mindestens drei verschiedenen Antworten wählen lässt. Eure Entscheidungen in der Story verändern dabei auch ihren Ausgang leicht. Jede der 8 Charakter-Klassen hat dabei eine eigene Hauptgeschichte sowie einen weiterführenden Handlungsfaden, der in den Erweiterungen daran anschließt.

Im Multiplayer bietet das MMORPG neben 12 Raids – mit 8 oder 16 Spielern und drei Schwierigkeitsgraden – auch 33 Flashpoints für 4 Spieler sowie Kurz-Dungeons (genannt Aufstände) und eine offene Welt, mit unzähligen Orten und Objekten.

Im PvP bietet SW:TOR vor allem interessante Schlachtfelder, mit der einen oder anderen Falle, in die ihr eure Gegner befördern könnt. Dazu kommt ein Arena-Modus für „3 vs. 3“-Matches und ein gewerteter Modus.

Das Themepark-MMORPG bietet Inhalte für jeden Spielertyp und lohnt sich 2025 auch für Spieler, die sonst nichts mit Star Wars am Hut haben. So gibt es etwa ein Housing-System und verschiedene Berufe, mit denen sich Geld verdienen lässt.

Warum lohnt sich jetzt der Einstieg? Star Wars: The Old Republic wurde im Jahr 2023 an Broadsword Online Games verkauft. Das neue Entwickler-Studio, in dem auch ein Teil der alten Entwickler des Spiels arbeiten, sorgt für einigen frischen Wind.

Die größte Änderung, die Broadsword bislang wohl erwirkt hat, betrifft die Grafik des Spiels, die 2024 ein Facelift erhalten hat. Neue Licht- und Schatteneffekte, hübschere Objekte und zuletzt auch viele verbesserte und neue Texturen werten das Spiel auf.

Die Entwickler haben zudem viel auf der technischen Seite des Spiels getan. Zum Beispiel sind die Server des Spiels in die Cloud gewandert. Wer SW:TOR noch nie ausprobiert hat, findet unzählige Inhalte vor, aber auch Spieler, die noch nicht so lange weg sind, dürfen sich über Story-Erweiterungen und neue PvE-Inhalte freuen.

Neben den technischen und grafischen Updates gibt es jetzt auch die „Date Night“-Missionen, mit denen ihr eure zwischenmenschlichen Beziehungen auf das nächste Level heben könnt. Außerdem finden sich immer mehr kosmetische Items aus den Serien und Filmen von Disney im Spiel.

Star Wars: The Old Republic sieht 2024 so gut aus wie noch nie und stockt mit jedem Update weitere Inhalte auf den großen Themepark auf. Da die Updates aber über das Jahr verteilt kamen, gingen die Verbesserungen der neuen Entwickler wohl bei vielen unter.

Bei welchem anderen MMORPG sich der Einstieg jetzt auch richtig lohnt, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.