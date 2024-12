In Throne and Liberty zu einer Top-Gilde zu gehören, ist hart – Spieler klagt: „3 Stunden PvP am Tag sind Pflicht“

Ist man in Throne and Liberty in einer der Top-Gilden, bleibt einem keine Zeit mehr, neue Inhalte auszuprobieren. Ein Spieler auf Reddit beschwerte sich darüber, dass sein Leben jetzt nur noch aus PvP besteht.

Was bringt die Spieler an ihre Grenzen? In Throne and Liberty gibt es einige Gilden, die nur darauf aus sind, ein hohes Ansehen zu generieren und in PvP-Schlachten als große Sieger hervorzugehen. Dafür muss man seine gesamte Freizeit opfern und für jede Gildenaktivität am Start sein, sonst fliegt man raus.

Mit dem neuesten Update wurde eine neue Waffe in das Spiel integriert und viele wollen den Speer jetzt ausprobieren. Hängt man allerdings in einer solchen Top-Gilde fest, hat man dafür überhaupt keine Zeit. Manche Gildenführer verlangen von einem drei Stunden PvP am Tag.

Das Privatleben der Spieler kann durch Throne and Liberty stark ins Hintertreffen geraten:

Throne and Liberty wird zum Job

Hat man in Top-Gilden eigentlich noch Spaß? Auf Reddit wurden erneut einige Stimmen von Mitgliedern aus den Top-Gilden lauter. Throne and Liberty wird weitestgehend zur Pflicht und macht keinen Spaß mehr, wenn man den ganzen Tag nur für die Gilde schuften muss. Es besteht keine Möglichkeit mehr, das Spiel für sich selbst zu genießen oder neue Inhalte auszuprobieren:

Nandrolone01 ist überzeugt (via Reddit): „Viele Leute denken, dass die Mitgliedschaft in Top-Gilden wie ein Zweitjob ist. Völlig falsch. Es ist der erste Job.“

redditcdrom sieht das Spiel nicht als Job (via Reddit): „Ich war in einer Top-PvP-Gilde, in der der Anführer mindestens 3 Stunden obligatorische PvP-Zeit pro Tag verlangte. Also habe ich aufgehört.“

melliott1986 fühlt sich wie gefangen (via Reddit): „Ich kann den neuen Speer nicht ausprobieren und mal Spaß haben, weil ich in einer Top-Gilde bin.“

McPico sieht es pragmatisch (via Reddit): „Finde dein Zuhause. Lasse dich nieder. Wenn es nicht passt … zieh weiter.“

CKretus will sich den Stress nicht mehr geben (via Reddit): „Ich bin ein 30-jähriger Mann, der viel zu tun hat, und ich möchte einfach nur ein MMORPG spielen, um zu entspannen und mich an die alten Zeiten zu erinnern, als ich viel Zeit zum Spielen hatte.“

Die Ansprüche der Top-Gilden sind für einige Spieler so auszehrend gewesen, dass sie nicht nur die Gilde, sondern direkt das Spiel verlassen haben. Doch es gibt noch einige andere Gründe, weshalb die Spieler Throne and Liberty verlassen.

Wie es mit den Spielerzahlen weitergeht, wird letztendlich die Zeit zeigen. Falls ihr die Motivation für Throne and Liberty noch nicht verloren habt und Probleme mit Bossen oder generell Fragen zum Spiel habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.