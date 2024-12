21 Jahre altes MMORPG heuert großen YouTuber für Video an, zahlt nicht für ehrliche Kritik und verbietet Veröffentlichung

Wusste ihr schon? Der Streamer Josh Strife Hayes sorgt mit seinen Videos dafür, dass in Brasilien Flugzeuge fliegen. Denn ohne die Videos würde es nicht weitergehen. Die ganze Geschichte gibt es hier: Ein MMO-Profi ist dafür verantwortlich, dass in Brasilien Flugzeuge fliegen

Was ist der Grund dafür? Auf YouTube erklärt der Content-Schaffende, wie es zu dem Auftrag gekommen ist und was danach passierte:

In einem Video vom 9. Dezember 2024 erklärt der bekannte YouTuber Josh Strife Hayes (900.000+ Abonnenten allein auf dem Hauptkanal, via YouTube ), dass er von einer Agentur tatsächlich mal den Auftrag erhalten habe, ein Video zu MapleStory zu produzieren. Dieses Video ist auch fertig (und laut Hayes richtig gut) geworden, wird jedoch wohl niemals live gehen.

