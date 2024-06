Ein MMO-Profi ist dafür verantwortlich, dass in Brasilien Flugzeuge fliegen

So reagiert die Community: Unter dem Video wird der Vorfall und Umstand angeregt diskutiert. Während einige Brasilianer Hayes für „seinen Dienst am brasilianischen Volk“ loben, amüsieren sich andere köstlich.

Was wurde Hayes gesagt? Ein brasilianischer Zuschauer schrieb Josh Strife Hayes, dass er „indirekt dafür verantwortlich sei, dass die Flugzeugindustrie in Brasilien bestehe.“

Wer ist Hayes? Josh Strife Hayes ist YouTuber und Streamer und vor allem für seine umfangreichen Analysen und Meinungen zu MMORPGs, aber auch anderen Spielen bekannt. Auf den unterschiedlichen Plattformen gibt es zahlreiche Videos von ihm, in denen er tief in die Materie eintaucht und Spiele auf ihre einzelnen Elemente zerlegt und erklärt, wie diese miteinander funktionieren – oder das eben nicht tun. Dazu hat er häufig interessante Anekdoten und unterhaltsame Geschichten. So, wie auch in diesem Fall.

Es gibt Geschichten, die klingen schon beim Titel zu kurios, um wahr zu sein – und gleichzeitig so absurd, dass vermutlich doch etwas dran ist. So ging es auch dem YouTuber und Streamer Josh Strife Hayes, der eine seltsame Nachricht bekam, die ihn über seine wichtige Funktion für die brasilianische Flugzeugindustrie informierte.

