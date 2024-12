Video zeigt, wie Final Fantasy XIV auf dem Handy aussieht – macht erste große Unterschiede zum Original deutlich

In einem neuen Trailer wurden nun erstmals die 9 angekündigten Jobs für den mobilen Ableger von Final Fantasy XIV veröffentlicht. Dabei zeigen sich auch deutliche Unterschiede zur PC- und Konsolen-Variante des beliebten MMORPGs.

Was ist in dem Trailer zu sehen? Das Video zeigt – ähnlich wie die bereits aus dem ursprünglichen Final Fantasy XIV bekannten Job-Trailern – die 9 Jobs, die es in dem mobilen Ableger geben wird:

Krieger (Verteidiger)

Paladin (Verteidiger)

Barde (physischer Fernkämpfer)

Schwarzmagier (magischer Fernkämpfer)

Beschwörer (magischer Fernkämpfer)

Mönch (Nahkämpfer)

Dragoon (Nahkämpfer)

Gelehrter (Heiler)

Weißmagier (Heiler)

Dabei könnt ihr jeden der Jobs in Aktion sehen und es wird zu jeder Fähigkeit die passende Animation vorgestellt. Es gibt also zwei Tanks, zwei Heiler und insgesamt fünf Angreifer zur Auswahl. Für fast jede der Rollen findet sich also je eine Alternative – nur die physischen Fernkämpfer müssen mangels Möglichkeiten mit dem Barden vorliebnehmen.

Wie FF14, nur kompakter?

Was macht die mobile Version anders? Wer bereits mit den Fähigkeiten der Gegenstücke aus Final Fantasy XIV vertraut ist, wird die im Video gezeigten Klassen vermutlich wiedererkennen – nur, dass es eben viel weniger sind, als zum jetzigen Stand des MMORPGs.

Jeder Job scheint in der mobilen Variante einen Grundangriff zu besitzen (großer transparenter Kreis) und bringt dabei mindestens sechs der durch das Hauptspiel bekannten Fähigkeiten mit (kleinere Kreise drumherum). Auch typische Buffs- und Debuffs scheint es wieder zu geben, die über der Lebenspunkteanzeige des Charakters abgebildet werden.

Fähigkeiten, die sich in Kombos sonst ergänzen oder umwandeln, scheinen in der mobilen Version situationsbedingt über zusätzliche, kleinere Schaltflächen angezeigt zu werden. Auch die Jobbalken werden in vereinfachter Form ihren Einzug erhalten.

Manche situationsbedingte Kombos werden in weiteren Schaltflächen auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ihr euch innerhalb einer Kombo entscheiden müsst (wie etwa beim Mönch zu sehen, circa bei Minute 1:55). Grundsätzlich scheinen die Jobs also ähnlich zu funktionieren, wie man es bereits von ihnen kennt, nur in kompakterer Version, mit limitiertem Fähigkeiten-Set.

Auch grafisch kann sich das Ganze im Spiel sehen lassen – zumindest dafür, dass es sich um ein Mobile-Game handelt und dabei limitierte Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Handschrift des Originals ist definitiv zu erkennen. Es stellt sich aber die Frage, wie das fertige Spiel sich in seiner Gesamtheit präsentieren wird und welche Möglichkeiten im Vergleich das Spielerlebnis individuell gestalten.

Der Job-Trailer zeigt, dass viele bekannte Elemente auch mobil wiederkehren.

Welche Hinweise auf weitere Gameplay-Elemente gibt es? Schaut man sich den Trailer genauer an, sieht man verschiedene Schaltflächen, die auf bestimmte Funktionen hinweisen. So scheint der Pfeil in der oberen rechten Ecke auf die Art der Kamerasteuerung zu hinzudeuten. Eine kleine Schaltfläche neben den Fähigkeiten weist auf die Möglichkeit hin, einzelne Gegner ins Visier zu nehmen und die Fähigkeiten darauf zu fixieren.

Unten links gibt es eine Schaltfläche für einen Chat und direkt rechts daneben das Symbol für Emotes. Ein Stück darüber ist ein Kreis mit einem Chocobo abgebildet, was dafür spricht, dass ihr euch auch auf Reittiere freuen könnt. Ein Pfeil darüber dient voraussichtlich dem Aufrufen des Menüs.

In einem kurzen Interview hatte Produzent und Director Naoki Yoshida zuletzt bestätigt, dass der Mobile-Ableger von Final Fantasy XIV auf eine nervige Mechanik in mobilen Spielen verzichten wird: Final Fantasy XIV kommt aufs Handy – Jetzt sagt der Chef des MMORPGs genau das, was Spieler hören wollen