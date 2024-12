Das schönste MMORPG der Welt ist gestartet

Mit World of Jade Dynasty ist gerade wohl das schönste MMORPG der Welt gestartet. Die Entwickler haben aber noch nicht genug, sie liefern direkt einen Ausblick auf ein weiteres Grafik-Upgrade hinterher.

Was ist das für ein MMORPG? World of Jade Dynasty ist der geistige Nachfolger von Jade Dynasty, das von 2007 bis 2018 online war. Genau wie sein Vorgänger bietet World of Jade Dynasty eine Themepark im Wuxia-Stil, das man im Westen am ehesten vom MMORPG Swords of Legends Online kennt. Am 19. Dezember 2024 ist das Spiel in China gestartet.

Das MMORPG bietet sowohl Action-Combat als auch Tab-Targeting an und liefert zum Release direkt 5 Klassen mit je zwei Spezifikationen und die Heilige Dreifaltigkeit von Tank, Heal und Schadensausteiler an.

Das MMORPG bietet eine voll vertonte Story und eine große, wunderschöne Welt an, die man sowohl zu Fuß, mit Reittieren oder fliegend erkunden kann. Auch ein dynamisches Wettersystem gibt es.

Hier könnt ihr sehen, wie schön die Charaktere von World of Jade Dynasty aussehen:

Es wird noch schöner

Was haben die Entwickler vor? Obwohl das MMORPG mit Unreal Engine 5 bereits wohl das Schönste auf dem Markt sein dürfte, möchten die Entwickler noch einen drauflegen. In einem Video auf X.com zeigen sie, was sie mit einem Upgrade auf die Unreal Engine 5.5 noch herausholen wollen.

Wie World of Jade Dynasty nach dem Upgrade aussehen soll, findet ihr hier:

Gerade im direkten Vergleich am Ende erkennt man die Unterschiede gut. Die verbesserten Licht- und Schatteneffekte ergänzen dabei die noch bessere Grafik.

Welche Inhalte bietet das MMORPG? Im PvE erwarten euch neben der offenen Spielwelt auch Dungeons, Raids, Kopfgeld-Jagden sowie Welten-Bosse, die ihr in der Öffentlichkeit zusammen mit allen möglichen Spielern erledigen dürft.

Im PvP erwarten euch die typischen Arenen sowie Schlachtfelder, die ihr aus anderen Themenpark-MMORPGs bereits kennt. Eine Besonderheit betrifft jedoch die Skills, diese sind zwischen PvE und PvP leicht unterschiedlich und werden dementsprechend auch unabhängig gebalanced.

Auch die Freizeit-Inhalte kommen im Spiel nicht zu kurz. So soll es Housing, Angeln, Sammeln, Craften, Errungenschaften sowie Sammelalben zum Befüllen geben – alles, was ein Themenpark-MMORPG eben so braucht.

World of Jade Dynasty könnte auch zu uns kommen

Wie stehen die Chancen auf einen Release im Westen? Bis vor ein paar Tagen blieb den Fans von World of Jade Dynasty nur der Strohhalm, dass der Vorgänger ja auch über viele Jahre im Westen lief, um sich daran festzuhalten. Jetzt hat sich die Situation jedoch gewandelt.

Seitdem der Release des Spiels in China kurz bevorstand, fing der offizielle englische X.com-Account der Entwickler von Perfect World Games damit an, das Spiel auf Englisch zu bewerben und auch auf YouTube gibt es Werbevideos zum Spiel.

Unter anderem findet sich dort dieses Zitat: „Alle Spieler sind herzlich eingeladen, ab dem 19. Dezember die World of Jade Dynasty im chinesischen MMO-Stil zu erkunden und ihren eigenen Xianxia-Stil zu kreieren!“ Die Einladung gilt aktuell wohl dennoch nur den Spielern mit chinesischem Ausweis, denn ohne kommt man bislang nicht auf die Server.

Dass die Entwickler ihr Spiel mit mehreren Posts inzwischen auch auf Englisch bewerben, könnte jedoch wirklich der erste richtige Hinweis auf einen Release im Westen sein. Wann und ob es jedoch wirklich so kommt, ist noch völlig unklar.

Das MMORPG bietet einen reichhaltigen Cash-Shop, der euch allerlei kosmetische Items verkauft. Hier soll man sogar die Farben von einzelnen Textilien und Stoffen der Kleidung manuell anpassen können. Wie das MMORPG sich in China derweil finanziert, erfahrt ihr hier: Neues MMORPG bekommt Abo-Modell, Battlepass und Ingame-Shop, aber immerhin dürfen Fans den Preis bestimmen