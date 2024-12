WoW verkauft ein Pet, das Portale anbietet – kommt wohl auch zu uns

Ein neues Haustier in World of Warcraft sorgt für Aufregung. Denn das kann Portale erschaffen und ist so extrem nützlich.

Durch die Community von World of Warcraft geht wieder ein Aufschrei. Denn im Shop wurde ein neues Haustier entdeckt, das mit besonderen Features lockt. Der quietschbunte Panda kann nämlich Portale erschaffen und potenzielle Besitzer somit an viele verschiedene Orte teleportieren. Ein ziemlich starkes Feature – für ein Pet, das man mit Echtgeld bezahlen muss.

Was ist das für ein Pet? Das Haustier mit dem Namen „Wanderer Xiao Liu“ ist ein bläulicher Panda, der aufrecht läuft und jetzt im chinesischen World of Warcraft gekauft werden kann, für ¥120 – das entspricht umgerechnet ungefähr einem Preis von 15 €. Neben dem doch sehr farbenfrohen Look hat der kleine Panda aber einige magische Fähigkeiten, die dem Käufer auf eine Art helfen, wie es bisher kein Pet in World of Warcraft kann.

Was für Portale bietet das Pet an? Das Haustier sieht nicht nur sehr asiatisch aus, sondern hat auch einige ganz spezielle Dienste im Angebot. Denn wenn man mit dem Begleiter spricht, kann dieser den Charakter an sämtliche Eingänge von Dungeons und Raids der Erweiterung „Mists of Pandaria“ teleportieren. Damit hat man im Grunde einen Privat-Teleport nach Pandaria, wenn man alte Inhalte farmen möchte.

Besonders nützlich für aktuellen Content ist das natürlich nicht und wenn entsprechende Dungeons in die Rotation von „Mythisch+“ kommen, gibt es auch immer ein direktes Portal von der aktuellen Hauptstadt dorthin.

Dennoch ist Xiao Liu damit ein Shop-Pet, das über einzigartige Funktionen verfügt, die kein anderes Pet im Spiel anbietet.

Kommt das auch zu uns? Es ist üblich, dass in der chinesischen Version von World of Warcraft Dinge angeboten werden, die nicht zu uns gelangen. Die Dataminer von wowhead haben allerdings in den Spieldaten unserer WoW-Version bereits eine verschlüsselte Datei mit dem Namen „shop-card-full-panda-teleport“ gefunden. Das legt nahe, dass das Haustier in absehbarer Zukunft auch zu uns kommt.

Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Was ist die Sorge der Community? Die Sorge vieler Fans ist klar. Was mit dem Vergoldeten Händlerbrutosaurus angefangen hat, wird nun durch immer neue Haus- und Reittiere weiter ausgeschlachtet. Immer mehr nützliche Annehmlichkeiten sind nach und nach im Shop erhältlich – vor allem, weil sie sich extrem gut verkaufen.

Entsprechend negativ fallen die Kommentare auf den verschiedenen Community-Seiten aus. Die Hoffnung ist groß, dass Xiao Liu gar nicht erst auf den europäischen und amerikanischen Markt kommt. Denn auch wenn Portale nach Pandaria nun fernab eines „Must Have“ ist, sehen viele darin doch einen Versuch von Blizzard, die Grenzen auszutesten, wie viele Annehmlichkeiten man im Shop des Spiels anbieten kann. Ein Schritt könnte hier zum nächsten führen, sodass es schon bald Portale an wichtigere, modernere Orte geben könnte.

Der vergoldete Händlerbrutosaurus hatte vor einigen Wochen für eine ähnliche Diskussion gesorgt.