WoW macht die Tiefen noch besser, bringt stärkere Belohnungen

Solo-Fans können bald noch bessere Beute aus den Tiefen von World of Warcraft ergattern – aber dafür müsst ihr bis Stufe 11 vordringen, um die besten Wappen zu erhalten.

Die Tiefen („Delves“) von World of Warcraft dürften als voller Erfolg gelten. Sie sind eines der Vorzeige-Features der aktuellen Erweiterung The War Within und haben vielen Spielerinnen und Spielern Zugang zu guter Ausrüstung ermöglicht, die man sich alleine und im eigenen Tempo erspielen kann – ohne Raids, Dungeons oder PvP. Doch das brachte auch Probleme mit sich.

Die Lösung für Blizzard: Tiefen werden einfach noch besser und geben noch stärkere Belohnungen.

Aktuell spielt man in WoW den Patch 11.0.7:

Was wurde gefunden? Auch wenn Patch 11.0.7 gerade erst erschienen ist, steht das nächste Update schon in den Startlöchern. In der vergangenen Nacht wurde der PTR mit dem Patch 11.1 Undermine(d) aktualisiert und das Datamining hat bereits begonnen (via wowhead). Blizzard will mit Saison 2 offenbar einige große Änderungen an den Belohnungs-Systemen vornehmen und davon sind auch die Tiefen betroffen.

Was wird geändert? Die „besten“ Wappen, die man im Spiel bekommen kann, sind die „Vergoldeten“. Diese werden gebraucht, um heroische und mythische Gegenstände weiter aufzuwerten und so besonders hohe Gegenstandsstufen zu erreichen. Man bekommt diese Wappen allerdings primär aus hochstufigen „Mythisch+“-Dungeons und aus dem jeweils aktuellen, mythischen Raid.

Mit Patch 11.1 scheint es aber eine Änderung zu geben, sodass ihr die Wappen auch aus Tiefen erhalten könnt. Denn aus der Beschreibung der Vergoldeten Wappen heißt es zu deren Ursprung:

Mythische Befreiung von Lorenhall (Raid)

Mythische Schlüsselstein-Dungeons +8 und aufwärts (M+)

Beute des Tiefenforschers (Stufe 8 und aufwärts)

Vergoldeter Vorrat der Tiefen (Stufe 11)

Wie viele Wappen man letztlich aus den schwierigsten Tiefen bekommt, ist noch nicht klar.

Was wird vermutet? Dem Anschein nach werden Tiefen mit Saison 2 deutlich wichtiger und es gibt auch Anreize in Tiefen vorzustoßen, die bis Stufe 11 reichen. Denn nur dann gibt es am Ende garantiert einige Vergoldete Wappen, die dann wiederum für die Aufwertung genutzt werden können.

Damit wird endlich ein Grund geschaffen (abgesehen von Erfolgen), die Tiefen auf der höchsten Schwierigkeit zu besuchen. Bisher war das im Grunde nicht notwendig und mit Tiefen der Stufe 8 hatte man bereits alles Relevante abgedeckt.

Beachtet bei all diesen Informationen, dass es sich bisher lediglich um Datamining und Informationen vom PTR handelt. Bis der Patch im nächsten Jahr live geht, kann sich noch eine Menge ändern und es wird sicher viel Feintuning geben.

Was schon jetzt klar ist: Addons werden in Patch 11.0.7 wohl noch stärker eingeschränkt.