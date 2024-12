Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland löschte besten Ritter und reichsten Druiden – jetzt gibt’s einen Story-Twist

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Entsprechend nachhaltig konnte das Studio wachsen, auf derzeit 100 Mitarbeitende. 2019 konnte Tibia sogar den Deutschen Entwicklerpreis gewinnen, in der Kategorie „Dauerbrenner“. Dank all dem gehört Tibia zu den ältesten und erfolgreichsten Online-Rollenspielen Europas. Zuletzt haben die Entwickler mit dem MMORPG die Welt der Kryptowährungen betreten und die Tibia Token eingeführt .

Der Vorwurf der Spieler an die Entwickler: Man hätte gar keine gründliche Nachprüfung der Löschungen durchgeführt, um das beste Ergebnis für die Community zu erzielen, sondern einfach nur Accounts zurückgeholt, um die Umsätze nicht zu stark zu torpedieren (via Reddit ). Auf die Art würde Tibia allen Cheatern zeigen, dass es egal ist, ob man betrügt oder nicht (via Reddit ). Wie seht ihr das?

Der Spieler Morelinvention weist in seinem Post auf Reddit dabei auf zahlreiche „Videos, Posts auf Discord und Whatsapp-Gruppen“ hin, in denen Cheater, die jetzt wieder Zugang zu ihren Charakteren haben, die Nutzung von Makros zugeben sollen. Als Beispiel verlinkt Morelinvention ein Video von Vda_pedro auf YouTube , der entsprechende Nachrichten über fast 25 Minuten aufdeckt.

Wie reagiert die Community? In diversen anderen Posts beschweren sich Spieler von Tibia aber auch darüber, dass sich unter den 1.100 Charakteren, bei denen die Löschung wohl aufgehoben wurde (von insgesamt fast 8.000, via Reddit ), auch viele tatsächlich Schummler dabei gewesen sein sollen.

Die Betroffenen wurden parallel von den Entwicklern via E-Mail kontaktiert und erhielten neben einer Entschuldigung auch eine Entschädigung in Form von Premium-Spielzeit. Einer der Nutznießer dieser Entscheidung schreibt auf Reddit , dass er nie gecheatet habe und nun entsprechend glücklich sei, wieder spielen zu können.

Was für ein Update gab es jetzt? Aufgrund des Feedbacks aus der Community hatten die Entwickler von Tibia Ende November erklärt , die vorgenommenen Löschungen noch einmal überprüfen zu wollen. Vor einigen Tagen stellten Spieler dann fest, dass einige der gelöschten Charaktere wieder verfügbar waren – darunter auch der reiche Druiden sowie der hochstufige Ritter (via Reddit ).

Was wäre, wenn eine Season Diablo nur 20 Minuten dauert? In einem neuen Action-RPG auf Steam könnt ihr es kostenlos testen

Was war in Tibia passiert? Im November 2024 kam es im MMORPG vom Regensburger Studio CipSoft zu einem verspäteten Frühjahrsputz der etwas anderen Art. Der Entwickler gingen gezielt gegen Accounts und Charaktere vor, die gegen die Nutzungsvereinbarungen verstoßen haben sollen, indem sie unerlaubte Skripte und Makros eingesetzt haben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to