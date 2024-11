Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland löscht den besten Ritter mit Level 2.453

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Entsprechend nachhaltig konnte das Studio wachsen, auf derzeit 100 Mitarbeitende. 2019 konnte Tibia sogar den Deutschen Entwicklerpreis gewinnen, in der Kategorie „Dauerbrenner“. Dank all dem gehört Tibia zu den ältesten und erfolgreichsten Online-Rollenspielen Europas. Zuletzt haben die Entwickler mit dem MMORPG die Welt der Kryptowährungen betreten und die Tibia Token eingeführt .

Im MMORPG Tibia gibt es nämlich kein Levelmaximum, wie etwa in WoW. Theoretisch könnt ihr so lange leveln, wie ihr möchtet. Doch je weiter ihr vorankommt, desto mehr Erfahrungspunkte braucht ihr für jeden Stufenaufstieg. Außerdem bestraft euch jeder Tod mit XP-Verlust. Um auf Level 1.500 zu kommen, benötigte ein Spieler etwa 13 Jahre .

Die deutschen Entwickler von CipSoft räumen weiterhin in ihrem MMORPG Tibia auf. Dieses Mal erwischte es einen Charakter, der ganz weit oben in der Weltrangliste stand.

