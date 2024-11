Einer der reichsten Spieler aus dem MMORPG Tibia wurde gebannt, verliert über 11.500 € in Items

Im klassischen MMORPG Tibia wurde einer der reichsten Spieler permanent gebannt. Er verliert Items im Wert von über 11.500 €. Ein Item könnte jedoch vor der Löschung bewahrt werden.

Um wen geht es? Der Spieler „Diegothais“ war einer der reichsten Spieler im MMORPG Tibia. Die Person spielt einen Druiden auf Level 257 auf dem ältesten Server „Antica.“ Er besaß das goldene Outfit, den goldenen Helm, den geflügelten Helm und viele weitere seltene Items im MMORPG.

Doch bis auf ein einziges Item sind die seltenen Gegenstände nun verloren, denn der Spieler wurde vor Kurzem permanent gebannt.

Das letzte Item ist noch da

Was hat es mit dem Item auf sich? Kurz bevor der Druide gebannt wurde, stellte er eines der seltensten Items ins Auktionshaus. Der geflügelte Helm wurde von ihm kurz vor dem permanenten Bann für 12 Milliarden Gold eingestellt, umgerechnet sind das etwa 11.550 Euro.

Das Item, das in etwa so wertvoll ist, wie eine Luxus-Uhr, ist der geflügelte Helm. Dieser Helm ist so selten, weil er nur in den Anfangszeiten von Tibia erhältlich war und selbst zu dieser Zeit konnte man ihn kaum ergattern. Der Helm tauchte nur einmal alle paar Monate im Leuchtturm in Thais auf und verschwand dann wieder. Heute ist er gar nicht mehr zu bekommen.

Durch seinen Bann hat der Druide den Helm und alle anderen Items offiziell verloren, doch ein anderer Spieler könnte den Helm vor der Löschung retten.

Wie kann man den Helm retten? Der seltene Helm steht auch nach dem permanenten Ausschluss des Spiels weiterhin im Auktionshaus zum Verkauf. Wenn sich ein Spieler findet, der bereit ist, die 12 Milliarden Gold zu bezahlen, kann der geflügelte Helm vor der Löschung gerettet werden.

Sollte der Helm gekauft werden, wird das Gold dem Käufer wohl abgezogen, der gebannte Spieler wird es jedoch nie zu Gesicht bekommen, denn Charaktere von permanent gebannten Spielern verschwinden aus dem Spiel.

Auch der Druide Diegothais ist nicht mehr über die Suche zu finden, der Charakter scheint also bereits gelöscht zu sein. Es bleibt also abzuwarten, ob der Gegenstand noch vor der Löschung bewahrt wird. Die restlichen Items des Spielers sind allerdings wohl bereits für immer verloren.

