In Diablo Immortal könnt ihr jetzt den Lich King bezwingen und euch Waffen aus WoW sichern

Anlässlich des 20. Geburtstages von World of Warcraft gibt es eine Kollaboration mit Diablo Immortal. Im Handy-Game von Diablo könnt ihr jetzt den Lich King bezwingen und es gibt Items aus WoW zu ergattern.

Was ist das für eine Kollaboration? World of Warcraft wird 20 Jahre alt und Diablo Immortal feiert mit. Anlässlich des Geburtstages gibt es für die Spieler der mobilen Variante von Diablo einige Neuerungen, die von nun an bis zum 11. Dezember verfügbar sind.

Das wohl wichtigste Feature ist der Lich King, der als Boss bezwungen werden kann.

Hier könnt ihr den Trailer zur Kollaboration zwischen Diablo Immortal und WoW sehen:

Der Lich King ist zurück

Wie kommt der Lich King in die Welt von Diablo? Die Entwickler sind sich bewusst, dass man die zwei Welten nur schwierig vermischen kann und der Lich King sich besser nicht mit Dorfbewohnern aus Diablo Immortal unterhalten sollte. Deshalb spielt die Kollaboration in einem Portal zwischen den Welten.

Dort trefft ihr auch auf den Lich King, der sich euch als Gegner gegenüberstellt. Der Bosskampf gegen den Lich King wurde für Diablo Immortal leicht abgewandelt, damit er auf dem Handy und vor allem für die Zielgruppe gut funktioniert.

Zum Beispiel wurde die Fähigkeit „Unbarmherziger Winter“ des Lich Kings verkürzt. Jeder, der in ihr stehenbleibt, erleidet nicht nur Schaden, sondern wird auch eingefroren. Um zu verhindern, dass man eingefroren wird, gibt es Eissäulen, hinter denen man sich verstecken kann.

Was gibt es noch bei der Kollaboration? Vor allem ikonische kosmetische Items. Unter anderem einen Skin, der an Illidan Sturmgrimm erinnert. Außerdem machen sich auch die gefährlichen Murlocs auf den Weg durchs Portal.

Wer gerne Flagge zeigt, kann seinen Charakter dank der Zusammenarbeit mit einem Banner der Allianz oder der Horde ausstatten. Die Flaggen flattern dann an eurem Charakter und verschönern ihn.

Zum 20. Geburtstag von World of Warcraft gibt es nicht nur Geschenke für die Spieler von Diablo Immortal. Das MMORPG erfüllt den Spielerwunsch, den einige wohl schon eine Dekade haben. MeinMMO-Dämon Cortyn gehört wohl dazu: Housing in World of Warcraft macht das Spiel endlich perfekt