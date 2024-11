Ich habe alle Fehler in Sengoku Dynasty auf Steam gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst

Housing in World of Warcraft – Welche Features braucht es unbedingt?

Sicher wäre es besser gewesen, die unzähligen Textboxen mit Erklärungen zu lesen und somit einige der Anfängerfehler zu umgehen. Dennoch ist das Spiel in den meisten Aspekten auch so intuitiv, dass man schon selbst drauf kommt, wenn man es nur genug versucht.

Fünf Tage mit einem Loch im Magen haben wohl gereicht, bis der Unmut groß genug war, um das Dorf wieder zu verlassen. Zum Glück konnte das Problem schnell gelöst werden, in dem die gesammelte Nahrung vom Inventar in die Gemeinschaftstruhe verfrachtet wurde.

Kleine Büsche geben Stöckchen und so läuft man als Spieler gut und gerne mal minutenlang über den Boden voller Gras-Textur, bevor man an Sträucher kommt, die nur ungemein kleiner sind als die Büsche, dafür aber endlich die wertvolle Ressource liefern.

Die Quests in Sengoku Dynasty geben stets vor, was als Nächstes zu tun ist und ehe man sich versieht, hat man ein kleines Dörfchen gezaubert. Das funktioniert jedoch nur, wenn man die richtigen Materialien findet.

Neben seiner Siedlung befindet sich nämlich ein Gebiet voller Bären und gegen diese kommt man gerade am Anfang des Spiels kaum an. Weil ein Umzug nicht so leicht möglich zu sein scheint, bleibt nur die Konfrontation mit den Bären. Doch die Gewinnen – und das gleich mehrfach.

Wer schreibt hier? Cedric Holmeier ist freier Autor bei MeinMMO und beschäftigt sich vor allem mit MMORPGs aus Asien. In seiner Freizeit taucht er aber auch gerne in Survival-Spiele wie Palworld ab oder baut eine gigantische Fabrik im Aufbauspiel Satisfactory. Für MeinMMO hat er die Vollversion von Sengoku Dynasty angespielt und berichtet hier von seinen Erfahrungen.

