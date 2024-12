New World stellt die Saison 7 der Eroberer und die erste Saisonwelt vor – Community streitet, ob das toll wird

Im Januar 2025 startet die erste Saison von New World Aeternum. Jetzt haben die Entwickler im Detail verraten, was alle Aeternum-Abenteurer auf der neuen Saisonwelt erwartet.

Was muss ich zur neuen Saison wissen? Dass im Januar 2025 die neue Saison 7 (die erste Saison für New World Aeternum) starten wird, ist seit Veröffentlichung der aktuellen Roadmap klar. Dank eines Posts auf newworld.com gibt’s jetzt aber mehr Details zur Saison der Eroberer:

Die Saison der Eroberer startet am 21. Januar 2025.

Die erste Saisonwelt von New World wird sich um das Thema PvP drehen: Alle Spielercharaktere werden ab Stufe 15 für PvP markiert. Wer die neuen Rohstoffe und Beutestücke lootet, lässt diese beim eigenen Tod auch wieder fallen.

Am Ende der Saison wird die Saisonwelt geschlossen, ihr könnt euren saisonalen Charakter dann auf eine permanente Welt übertragen.

Saison 7 führt acht neue Artefakte ein (mehr dazu weiter unten).

Für Saison 7 wird es natürlich einen Pass mit Gratis- und Premium-Pfaden geben, über die ihr Beute wie Artefakte (keine Sorge: gratis), Skins, Transmog-Marken, Farbstoffe und Verbrauchsgegenstände abgreifen könnt.

Im Zuge der Saison finden drei besondere Events statt:

Schwefelbelagerung (28. Januar–11. Februar 2025): Verteidigt Sandwurmeier vor Wellen an Schwefelelementaren in ganz Aeternum, um exklusive Belohnungen zu erhalten.

Crassus’ Vermächtnis (19. Februar–18. März 2025): Kämpft gegen Crassus und seine zyklopischen Vasallen, um hochgestufte Belohnungen bis Rüstwert 700 zu erhalten.

Die Rache des Kaninchens (19. März–1. April2025 ): Jagt böse Hasen für aufregende Beute.

Es gibt gute Gründe, mal in New World Aeternum reinzuspielen:

Was ist noch geplant?

Im Zuge eines Wochenendes könnt ihr die neue Außenpostensturmkarte „Korallenkluft“ austesten.

M3-Expeditionen sollen lohnenswerter werden und über den Aktivitätenfinder spielbar sein.

Mit dem Start von Saison 7 sollen allerlei Fehlerbehebungen und Verbesserungen (etwa für die KI) kommen.

Welche neuen Artefakte kommen? Die Entwickler haben die folgenden Artefakte für Saison 7 vorgestellt:

Unheilsstulpen: Fraktur – Heilt um 100 % mehr Gesundheit und verursacht 50 % mehr Schaden mit Zerreißende Essenz. Wird durch Besiegen des Tribunal-Eismammuts, der Prachtwinde und von 20 gefrorenen Varangianern im Gletschersee freigeschaltet.

Lebensstab: Heceta – Gewährt -30 % Schadensabsorption mit Leichte Berührung nachdem eine Lebensstab-Fertigkeit eingesetzt wurde. Wird durch Abschluss der Aufgabenreihe im Heceta Canyon freigeschaltet.

Eisstulpen: Ötzi – Fügt Frostbrand zu, indem Eisgrab zerstört wird, verlangsamt Gegner und verursacht Schaden über Zeit. Kann beim Besiegen des Frostbound Howler in den Icewood Caverns gefunden werden.

Feuerstab: Flamminator – Opfert Schaden für erhöhte Verbrennungsseffekte (15 % über 5 Sekunden). Ember Flames können in den Scorched Dunes gesammelt werden.

Bogen: Wolfswurz – Verursacht bei vergifteten Gegnern 15 % mehr Schaden. Wird mit der Gift-Aufgabenreihe in den Jungle Wilds freigeschaltet.

Rapier: Dorgorts Klinge – Fügt mit schweren Nahkampfangriffen stapelnde Verbrennungseffekte zu. Lavaspitze kann durch Besiegen von Dorgort im Volcanic Lair verdient werden.

Ohrring: Gerechtigkeit – Füllt Heiltränke automatisch nach 20 Treffern wieder auf (90-sekündige Abklingzeit). Schließt die Alchemistenprüfungen in den Forbidden Labs ab.

Muskete: Schrapnell – Gegner bluten nach Kopfschüssen. Kann beim Besiegen des War Machine Captains in den Ashen Barracks gefunden werden.

Spieler streiten über Saison 7

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Die Spieler sind sich uneinig darüber, wie man die Ankündigungen für Saison 7 bewerten sollte. Die Kritiker beschweren sich vor allem über die neuen Saisonwelten:

shamhoo_ schimpft auf Reddit: „Die Server sterben bereits, und jetzt werden die saisonalen Server noch mehr Leute von ihnen abziehen.“

notkevin_durant sieht die Gefahr ebenfalls (via Reddit): „Es zieht die Leute von den normalen Servern ab. Das nervt.“

Kmantheoriginal hat indes keine Lust, noch einmal von vorn anzufangen (via Reddit): „Uff, ich bin raus. Will nicht zum vierten Mal die Ausrüstung grinden.“

Es gibt aber auch Aeternum-Abenteurer, die sich auf Saison 7 freuen:

Dylan_The Don hat kaum was zu meckern (via Reddit): „Meine einzige Beschwerde ist, dass die Außenpostensturmkarte nur ein Vorschauwochenende ist. Ansonsten ist das solide für eine Füll-Saison – ich hoffe nur, dass sie nicht ein Jahr lang dauert wie Saison 5.“

sheyPL freut sich auf Reddit über eine Kleinigkeit besonders: „Wow, Läuterungselixiere in APS nach 3 Jahren. Schön.“

GoldCherries freut sich auf Reddit: „Ich freue mich darauf. Ich bin mir aber sicher, dass es für dieses Sub nicht gut genug sein wird.“

Wie bewertet ihr die Ankündigungen für die kommende Saison 7 von New World? Verratet es in den Kommentaren! Mehr zur aktuellen Roadmap und der frisch angekündigten Testversion des MMORPGs lest ihr hier: Roadmap für New World Aeternum kündigt zwei Dinge an, die viel früher hätten kommen müssen