New World erhält endlich zwei Dinge, die viel früher hätten kommen müssen, doch nicht alles ist gut

Die Entwickler von New World verraten in einem neuen Video, was für die Zukunft des MMORPGs und Saison 7 geplant ist. Außerdem könnt ihr die Aeternum-Version jetzt auf PS5 und Xbox kostenlos antesten.

Was muss ich zur Testversion von New World wissen? Die Entwickler haben für die Konsolen-Versionen von New World Aeternum jeweils eine neue Testversion veröffentlicht. Beachtet dabei:

Der kostenlose Test von New World: Aeternum ist nur auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar, nicht auf Steam.

Auf Xbox Series X|S benötigt ihr ein Game-Pass-Core-Abonnement, auf PS5 PlayStation-Plus-Essential-Abo.

In der Testversion könnt ihr New World Aeternum vier Stunden lang kostenlos anspielen.

Die während des kostenlosen Tests erstellten Charaktere sowie der erzielte Fortschritt (und alle getätigten Ingame-Käufe) bleiben nach Kauf des Spiels erhalten.

Die folgenden Inhalte sind in der Testversion eingeschränkt: Der Handelsposten ist nicht verfügbar, der Handel zwischen Spielern ist auf Erhalt beschränkt, ihr könnt keine Einzahlungen in die oder Abhebungen aus den Kompanie-Schatzkammern vornehmen, ihr könnt anderen Spielern nach Vorführung eines Lieds kein Trinkgeld geben.

Ihr könnt New World also erstmals auf Konsole anspielen, bevor ihr den Vollpreis für das MMORPG zückt.

Hier seht ihr den Launch-Trailer für New World Aeternum:

New World: Roadmap für Saison 7 und darüber hinaus

Was planen die Entwickler für die Zukunft? Seit dem Launch von New World Aeternum hatten vor allem PC-Spieler immer wieder das Fehlen einer Roadmap kritisiert. Für Aeternum-Veteranen gab es abseits des neuen Raids und der PvP-Zone einfach viel zu wenig zu tun. Mit dem November-Update liefern die Entwickler genau so einen Fahrplan jetzt nach (YouTube).

Das kommt mit Saison 7

Besonders detailliert vielen die Infos zur nächsten Saison aus, die im Januar 2025 starten soll.

Saisonale Welt 1 : Saisonale Welten sind dynamische, zeitlich begrenzte Server, die ein einzigartiges Gameplay-Erlebnis liefern sollen. Die erste beinhaltet dauerhaft aktives PvP, Beute, die beim Tod fallengelassen wird, und einzigartige Items.

: Saisonale Welten sind dynamische, zeitlich begrenzte Server, die ein einzigartiges Gameplay-Erlebnis liefern sollen. Die erste beinhaltet dauerhaft aktives PvP, Beute, die beim Tod fallengelassen wird, und einzigartige Items. Tägliche Einzelprüfungen : Einzelprüfungen bieten euch die Möglichkeit, besondere Bosse herauszufordern. Mit Saison 7 sollen dabei drei Herausforderungen ihre Premiere feiern: Der Traum einer Mutter mit Kaiserin Zhou, Der Geist des Sturmwinds mit Isabella und Daichi Saito.

: Einzelprüfungen bieten euch die Möglichkeit, besondere Bosse herauszufordern. Mit Saison 7 sollen dabei drei Herausforderungen ihre Premiere feiern: Der Traum einer Mutter mit Kaiserin Zhou, Der Geist des Sturmwinds mit Isabella und Daichi Saito. Neue Karte für Außenpostensturm : Es wird eine neue Außenpostensturmkarte mit einem ebenfalls neuen Schlachtfeld geben.

: Es wird eine neue Außenpostensturmkarte mit einem ebenfalls neuen Schlachtfeld geben. Neuerungen bei Mutierten Expeditionen : Gemeinsame Mutationen eliminieren die Notwendigkeit mehrerer Ausrüstungssets, führen eine Spielsuche für M3 ein und verbessern die Belohnungen für die schwierigen Expeditionen.

: Gemeinsame Mutationen eliminieren die Notwendigkeit mehrerer Ausrüstungssets, führen eine Spielsuche für M3 ein und verbessern die Belohnungen für die schwierigen Expeditionen. Neuerungen bei der Kampfbalance : In Saison 7 wird die Spielbalance verändert, beginnend bei Anpassungen verschiedener Waffen.

: In Saison 7 wird die Spielbalance verändert, beginnend bei Anpassungen verschiedener Waffen. Neue Artefakte und Effekte : Saison 7 führt acht brandneue Artefakte ein, darunter sieben mächtige Waffen und ein einzigartiges Zubehör: einen Ohrring.

: Saison 7 führt acht brandneue Artefakte ein, darunter sieben mächtige Waffen und ein einzigartiges Zubehör: einen Ohrring. Saisonale Events: Events wie Legacy of Crassus und Rabbit’s Revenge feiern ihre Rückkehr. Bestimmte Events wie Legacy of Crassus erhalten Belohnungen über Stufe 700 hinaus.

Die neue Roadmap für New World.

Features in Entwicklung und Planung

Weiterhin arbeiten die Entwickler von New World an weiteren Features, die irgendwann nach Saison 7 erscheinen sollen. Konkret in Entwicklung befinden sich:

weitere saisonale Welten

ein überarbeiteter Invasionsmodus

neue PvP-Modi

neue Karten für bestehende Modi

Endgame-Verbesserungen wie erweiterte Kriege

globales Lager

Friseursalon

Verbesserungen für Zonen wie Brackwasser

Überarbeitung der Rufsysteme

Dazu kommen frühe Konzepte und Ideen für mögliche Features. Als Beispiel nennen die Entwickler das Design frischer Waffen, Zonen und PvE-Modi, Funktionen wie Kompaniehallen mit Lagern, ein Belagerungssystem sowie Erkundungs- und Sammlungssysteme.

So bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Ankündigungen: Endlich! Das Feedback aus dem PC-Lager hat über Wochen gezeigt, dass die Verantwortlichen von Amazon Games so eine Roadmap viel früher hätten veröffentlichen müssen – ähnlich, wie es bei Throne and Liberty passiert ist.

Die konkreten Ankündigungen lesen sich solide, auch wenn viele Verbesserungsvorschläge aus der Community nicht in der Roadmap auftauchen. Zudem gibt’s auf Reddit einige Spieler, die überhaupt keine Lust auf saisonale Server haben.

Hin- und hergerissen bin ich zudem, was die Testversion angeht. Auch die ist überfällig, wenn man neue Spieler nach Aeternum locken möchte. Warum kann man aber zumindest für die Demo nicht die Abo-Restriktionen deaktivieren? Das klappt bei diversen anderen Online-Games ja auch.

Was haltet ihr von den frisch angekündigten Plänen und der neuen Testversion? Alles, was ihr zu New World Aeternum wissen müsst, erfahrt ihr hier: Alle Infos zum Start auf Konsole (PS5 und XBOX) – Release, Map, neue Inhalte, PC-Version, Preis von New World Aeternum.