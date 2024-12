Gründer von Riot Games erklärt, warum die Arbeit am MMORPG zu LoL neu gestartet wurde

Riot Games plant seit Jahren ein neues MMORPG in der Welt von League of Legends. Doch die Entwicklung wurde im März 2024 zurückgesetzt und neu gestartet. Jetzt spricht der Gründer von Riot Games, Marc Merrill, über die Gründe.

Wer spricht da? Marc „Tryndamere“ Merrill hat Riot Games zusammen mit Brandon „Ryze“ Beck im Jahr 2006 gegründet. Merrill war lange Präsident von Riot Games, ist mittlerweile Chairman, aber arbeitet seit 2017 auch wieder aktiv an der Entwicklung mit.

Sein Nickname kommt von seinem Charakter aus dem MMORPG Everquest. Nach ihm ist der LoL-Charakter Tryndamere benannt; von seiner Frau, Ashley, hat die Bogenschützin Ashe ihren Namen.

Was wird er gefragt? Das Magazin Gizmodo hat ihn in einem Interview vom 11. Dezember 2024 gefragt, welche Auswirkungen es hat, dass die Entwicklung des MMORPGs zu League of Legends zurückgesetzt wurde.

Mit der Netflix-Serie Arcane hat Riot Games vielen Fans noch mehr Lust auf ein MMORPG in der faszinierenden Welt von Runeterra gemacht:

Reset hat Chance erhöht, dass das LoL-MMORPG ein Hit wird

Das antwortete Merrill: Der Reset hat die Erfolgswahrscheinlichkeit dramatisch erhöht. Er glaubt grundsätzlich an das Zitat von Ed Catmull, der sagte: „Man kann einem mittelmäßigen Team eine großartige Idee geben, und sie werden sie mittelmäßig umsetzen. Man kann einem großartigen Team eine mittelmäßige Idee geben, und sie werden es großartig machen.“

Er muss sicherstellen, dass sie großartige Teams mit einer großartigen Vision, Perspektive und Richtung haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist ihre Fähigkeit, etwas zu schaffen, das den hohen Erwartungen des Publikums gerecht wird, so gut wie null.

Weiterhin erklärt Merrill, dass es so unfassbar viele Inhalte auf der Welt gibt: Inhalte in den sozialen Medien, Inhalte im Streaming, tonnenweise Spiele … ein Großteil der Welt braucht nicht noch mehr mittelmäßige Inhalte. Sie braucht großartige Dinge.

Riot will nur großartige Spiele veröffentlichen – Sonst lieber nichts

Das sagt Merrill zu den Zielen von Riot: Riot muss sich daher darauf konzentrieren, ein paar besondere Dinge zu machen, die großartig sind. Das fängt bei den Leuten und dem Team an, bei der Richtung und der Ausrichtung auf diese spezielle Strategie und bei dem, was passieren muss, um das zu erreichen.

Bei Riot ist man in der Lage, das in die Tat umzusetzen – aufgrund der Spiele, die man bisher geschaffen hat, die riesige Community, die man aufbauen konnte, und dank der IP, in deren Aufbau man 18 Jahre lang investiert hat.

Für Merrill ist klar, dass die Fans in der Welt von Runeterra unbedingt herumlaufen wollen. Die Entwickler wollen das auch. Daher nimmt man die Verantwortung sehr ernst, etwas Großartiges abzuliefern, das allen Erwartungen gerecht werden kann – und alles, was passiert, einschließlich der Neuausrichtung und des Zurücksetzens, ist darauf ausgerichtet, diese Erwartungen zu erfüllen.

Lieber gar nicht veröffentlichen, als falsch

Das steckt dahinter: Merrill verrät hier leider keine wirklichen Details, sondern gibt die „maximal positive“ Antwort, die möglich ist: Wir veröffentlichen lieber gar nichts, als ein Spiel, das unter unseren eigenen Erwartungen bleibt. Das erinnert an das alte Blizzard.

Tatsächlich scheint aber der Abgang des geistigen Vaters hinter dem MMORPG, Ghostcrawler, eine größere Rolle beim Reset gespielt zu haben. Der hat Riot Games im März 2023 verlassen, weil die wohl wollten, dass er im Büro arbeitet, er aber lieber bei seiner Familie bleiben wollte.

Merrill sagt letztlich sowas wie: „Die ursprüngliche Version war nicht so großartig, wie wir von dem MMORPG erwarten. Deshalb haben wir noch mal neu angefangen, damit wir sicherstellen, dass es auch wirklich großartig ist – und wir haben sowieso genug Geld, sodass wir uns Zeit lassen können.“

