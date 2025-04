5 lächerliche Aliens aus Star Wars, die niemand ernst nehmen kann

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Ex-Produzent von Attack on Titan veröffentlicht neuen Anime, bettelt Netflix an, dafür Werbung zu machen

Am liebsten würde man einen Ewok aufheben und ihn in den Arm nehmen. Sie wirken wie Spielzeug und eignen sich vielleicht perfekt als Merchandise für den Markeninhaber Disney – als Werkzeug gegen die Sturmtruppen des Imperiums dürften sie aber eigentlich keine große Hilfe sein.

Ewoks, die auf dieser Liste als ganzes Volk vertreten sind, sehen ziemlich unbeholfen aus. Sie watscheln mit unsicherem Gang durch den Wald, sind so klein wie ungeschickt und erinnern damit ein wenig an Pandabären. Zwar wedeln sie drohend mit ihren Waffen, aber wirklich ernst nehmen kann man sie dabei nicht.

Die kleinen, süßen Plüschbären sind berühmt-berüchtigt. Sie leben auf dem Waldmond Endor und werden in Episode 6 plötzlich Teil der Rebellion gegen das Imperium. Dass dieses Unterfangen gelingt und die Rebellen siegen, grenzt an ein Wunder.

Andere kämpfen gegen die Guten und treten furchteinflößend auf – etwa Darth Maul, der zum Volk der Zabraks gehört. Für unsere Liste haben wir uns jedoch Aliens angesehen, die trotz ihrer guten oder bösen Ambitionen einfach nur lächerlich wirken. Das kann am Aussehen oder an ihrem Verhalten liegen.

Wie wurde die Liste erstellt? Star Wars ist ein Franchise, in dem unzählige Alien-Völker beheimatet sind. Manche davon sind richtig cool in ihrem Design und ihren Fähigkeiten. Manchmal unterstützen sie sogar die Heldentruppe, denkt nur an den haarigen Chewbacca oder Yoda, den es fast nicht gegeben hätte.

