Luke Skywalker hatte einen Nachkommen, der in einer der interessantesten und unbekanntesten Phasen von Star Wars mitspielte

Das Universum von Star Wars bietet mehr als nur Filme und Serien. Die Spiele, Bücher und auch Comics erzählen alternative Geschichten. Dabei wird auch erzählt, was über 100 Jahre nach Episode 6 passiert. Einer der Nachfahren von Luke Skywalker ist aber ein ungewöhnlicher Protagonist.

Um welche Figur geht es? Als Star Wars Legends bezeichnet man Geschichten, die abseits der Filme erzählt werden und lange vor der Übernahme von Disney veröffentlicht wurden. Diese Geschichten gehören nicht zum offiziellen Kanon, erzählen aber durchaus über interessante Figuren. So auch über die Zukunft der Skywalker.

Über 100 Jahre nach den Ereignissen von Rückkehr der Jedi-Ritter wird Cade Skywalker geboren. Er ist der Sohn von Kol Skywalker und Morrigan Corde. Somit ist Cade ein direkter Nachfahre von Luke Skywalker. Er wird aber nicht der typische Jedi-Held, sondern ein Schmuggler und Pirat.

Ein Mensch voller Probleme

Wer ist Cade Skywalker? Kol war ein Mitglied des Jedi-Ordens, den Luke nach Episode 6 wieder aufgebaut und etabliert hat. Somit wurde Cade schon früh als Jedi ausgebildet, sein Meister war Wolf Sazen. Bei einer Mission zusammen mit Kol kam es aber zu einem Unglück.

Sith töteten nicht nur Cades Vater, sondern verletzten auch Wolf tödlich. Cade war voller Wut und schwor Rache. Dabei schaffte er es, mit der dunklen Seite der Macht, Wolf wiederzubeleben. Eine mächtige Fähigkeit. Im Weltraum wurde sein Schiff getroffen, er rettete sich aber noch schnell mit der Macht.

Er wurde vom Piraten Rav gerettet, trat seiner Crew bei und beglich seine Schuld. Jahre später gründete er eine eigene Crew, versteckte seinen Namen und seine Herkunft. Mit seiner Crew erledigte er Aufträge, wie es für Piraten und Kopfgeldjäger üblich ist.

Cade wurde, obwohl er die Macht ablehnte, vom Macht-Geist seines Vorfahren Luke geplagt. Der wollte, dass Cade wieder den Weg der Jedi einschlägt, doch dieser weigerte sich. Um die Macht zu unterdrücken, nahm er die Droge Todesstäbchen und wurde danach süchtig.

Durch sein Macht-Potenzial wurde aber auch Darth Krayt, einer der mächtigsten Sith aller Zeiten, auf ihn aufmerksam.

Cade konnte der Macht nicht entfliehen

Cade konnte der dunklen Seite widerstehen. Obwohl Cade nichts mit der Macht zu tun haben wollte, konnte er sein Vermächtnis nicht ignorieren. Passend zur Vergangenheit von Luke und Anakin Skywalker. Nach einer gescheiterten Mission für die Jedi, um seine Taten wiedergutzumachen, wurde er von Darth Krayt und den Sith gefangengenommen.

Krayt wollte, dass Cade der dunklen Seite verfällt. Cade versuchte die Sith zu täuschen und tat so, als würde er sich ihnen anschließen. Bei einem Fluchtversuch wurde er aber gefasst und gefoltert. Krayt forderte, dass Cade einen Jedi tötet. Er weigerte sich und es entbrannte ein Kampf mit mehreren Sith.

Während des Kampfes gegen Krayt wurde er von seiner alten Piraten-Crew gerettet. Obwohl er die Sith ablehnte und regelmäßig gegen sie kämpfte, wollte er erst einmal kein Jedi werden. Er war kein Freund der Macht. Außerdem hatte er Rachegefühle und den Drang, Krayt zu töten.

Seine Geschichte führte zu einem finalen Kampf mit Krayt, der die Galaxis als der Eine versuchte zu regieren. In dem Kampf konnte Krayt Cade zwar töten, doch dieser belebte sich wieder. In einer letzten Aktion flog Cade mit Krayt in die Sonne von Coruscant. Durch die Macht überlebte Cade und wurde abermals von seiner Piraten-Crew gerettet, mit der er danach in Frieden lebte.