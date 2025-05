Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith hat viele ikonische Momente. Dabei haben nicht nur die großen Darsteller in diesen Momenten ihre Auftritt, sondern auch Schauspieler in kleineren Rollen. Ein wichtiger Moment zeigt einen Jedi-Padawan, bevor er auf Anakin trifft. Obwohl Star Wars eine große Franchise ist, hat dieser Junge gar nicht so viel Geld bekommen.

Um welchen Jungen geht es? In Star Wars: Episode 3 sehen wir den Fall von Anakin Skywalker. Als Auserwählter verfällt er der dunklen Seite der Macht und zerstört damit auch den Orden der Jedi. In einem grausamen Moment geht er zum Jedi-Tempel, um die jungen Padawan zu töten.

Dabei spricht ihn ein kleiner Junge an. Der Padawan mit dem Namen Sors Bandeam sagt zu ihm: Meister Skywalker, es sind einfach viel zu viele. Was sollen wir jetzt tun? Man sieht später, dass Anakin alle Padawane getötet hat.

Diese Szene ist wichtig, weil man sieht, wie skrupellos Anakin geworden ist, auch der Satz des Jungen verfestigte sich in der Star-Wars-Community. Der Junge wurde von Ross Beadman gespielt und in einem Interview (via YouTube) erklärte er, dass er für die Rolle damals 90 Pfund bekommen hat. Inflationsbereinigt wären das heute 156,80 Pfund, circa 184,51 €.

Dabei hat er sich nie auf die Rolle beworben, er bekam sie, weil seine Mutter die richtigen Kontakte hatte.

Glück und gute Kontakt

Wie bekam Ross Beadman die Rolle? In einem Instagram-Video im Zuge des 20-jährigen Jubiläums erklärte Beadman, wie er überhaupt an die Rolle kam und wie es am Set war. Direkt am Anfang erklärt er, dass er Glück hatte, weil seine Mutter mit jemandem gearbeitet hat, der eine eigene Casting-Agentur gründete.

Im Zuge des Castings wurde seine Mutter kontaktiert, ob ihr Sohn nicht in Star Wars mitspielen wolle. Natürlich sagte er als großer Fan zu und sie fuhren zu den Dreharbeiten zu den Shepperton Studios in London. Dort wurden die meisten CGI-Szenen gedreht.

Dort konnte er sich beim Make-up eine von 2 Padawan-typischen Frisuren aussuchen und dann versammelten sich die Kinder für die Szene. Interessanterweise erzählte man den jungen Statisten, dass Anakin in der Szene der Retter sein würde.

Der Casting-Direktor fragte die Kinder, wer denn den Text für die Szene kennt, und Beadman meldete sich als Erster, denn er hat sie vorher gelernt. Somit wurde er für die Szene ausgesucht und für die ikonischen 2 Sätze.

Wie verlief die Szene mit Hayden Christensen? Für die Szene bekam er ein kleines Lichtschwert und kurz vor dem Dreh kam Christensen zu ihm und fragte ihn, ob er noch Fragen hätte. Beadman fragte ihn, was gefährlicher sei, das Lichtschwert eines Erwachsenen oder das eines Kindes. Christensen antwortete: das eines Erwachsenen.

In dem Video erzählt Beadman auch, warum er sich in der Szene so erschreckt. Das lag nicht daran, dass die Szene so furchteinflößend war, sondern weil Christensen Ahhhh schrie, damit die Reaktion des Jungen authentisch wirkte.

Insgesamt soll die Szene 10 bis 15 Minuten und 4 Takes gedauert haben. Für diesen Aufwand wirken die 184 € gar nicht mehr so wenig. Vor allem, wenn Beadman als Star-Wars-Fan eine so einzigartige Erfahrung machen konnte. Natalie Portman hatte als wichtige Darstellerin nicht immer eine gute Erfahrung: Natalie Portman spricht darüber, wie es war, als 18-Jährige den Ärger der „Star Wars“-Fans abzukriegen