Disney entfernt überraschend 14 Spiele von Steam, Fans nennen drei mögliche Gründe

Disney hat 14 Spiele auf Steam entfernt und keiner weiß warum. Fans nennen drei Gründe, warum die Spiele verschwunden sein könnten.

Publisher oder Entwickler entfernen unregelmäßig Spiele von der Spieleplattform Steam. Die Gründe für so eine Entfernung können vielfältig sein. Nun hat es den Publisher Disney beziehungsweise 14 seiner Spiele erwischt. Warum Disney diese Spiele entfernt hat, ist völlig unklar.

Die Spiele stehen in jedem Fall nicht mehr im Shop zum Kaufen zur Verfügung, wer sie bereits gekauft hat, kann sie aber weiterhin spielen.

Welche Spiele wurden entfernt? Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 17. Januar 2026) fehlen 14 Spiele auf Steam:

  • Afterlife
  • Armed and Dangerous
  • Disney’s Cars Radiator Springs Adventures
  • Disney’s Chicken Little Ace in Action
  • Disney Fairies: Tinker Bell’s Adventure
  • Disney’s Hercules
  • Disney Pixar Finding Nemo
  • Disney Pixar Toy Story Mania
  • Disney Planes
  • Disney The Princess and The Frog
  • Disney Winnie the Pooh
  • Lucidity
  • Phineas and Ferb: New Inventions
  • Stunt Island
14 Spiele wurden entfernt, Fans sammeln mögliche Gründe

Warum wurden die Spiele entfernt? Ein offizielles Statement von Disney gibt es dazu nicht, daher ist völlig unklar, warum die Spiele entfernt wurden. Aktuell werden auf Steam noch 85 Spiele gelistet, bei denen Disney offiziell der Publisher ist. Und hier sind auch ältere Spiele noch gelistet, etwa die alten Monkey-Island-Spiele oder die mehr als 20 Jahre alten Indiana-Jones-Titel.

Von Fans gibt es in einer aktuellen Diskussion auf Reddit drei Vermutungen, warum die Spiele plötzlich verschwunden sind:

  • Die Spiele haben so wenig Geld erwirtschaftet, dass es niemanden geschadet hat, die Spiele aus dem Store zu entfernen.
  • Disney möchte die Spiele über eine eigene Plattform verkaufen oder anbieten und sieht Steam als störenden Faktor an.
  • Eine Lizenz für irgendeine Software ist ausgelaufen (Havok, Miles Sound System, Bink Video) und deswegen mussten die Spiele verschwinden.

Das sind aber alles Spekulationen, eine offizielle Bestätigung von der Seite Disneys gibt es bisher nicht.

