Die RX 9070 von AMD war meine beste Entscheidung 2025, obwohl ich 150 Euro zu viel gezahlt habe

Wer mehr aus seinem Gaming-PC herausholen möchte, der überlegt sich eine neue Grafikkarte zu kaufen. Doch spielt es überhaupt eine Rolle, ob ich am Ende AMD oder Nvidia wähle? MeinMMO stellt euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen AMD und Nvidia vor und erklärt, was ihr vor dem nächsten Grafikkarten-Kauf beachten solltet: Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe ?

Hinzu kam, dass ich die RX 9070 in einem kleinen Zweilüfter-Design kaufen konnte. Diese passte in mein kleines Gehäuse, die XT-Modelle waren der Länge nach alle etwas zu groß für mein Gehäuse, sonst wäre es vermutlich die Pulse von Sapphire aus der XT-Reihe geworden.

Auf der anderen Seite kam für mich Nvidia aufgrund der hohen Preise nicht infrage, obwohl ich dann auf Features wie DLSS verzichten muss. Nvidias Verhalten bei den Tests zur RTX 5060 hat mich in der Ablehnung sogar noch bestärkt, so schnell kein Produkt mehr von „Team Grün“ zu kaufen. Nvidia ist zusätzlich sehr knausrig, wenn es um Videospeicher geht und Grafikkarten mit 8 GB Videospeicher sind 2025 kaum noch zu empfehlen. Bei der RX 9070 bin ich mit 16 GB Videospeicher hingegen sehr zukunftssicher aufgestellt.

Am Ende entschied ich mich für die Sapphire Pulse Radeon RX 9070 für knapp 800 Euro. Aus damaliger wie heutiger Sicht war sie knapp 150 Euro zu teuer, denn die Verfügbarkeit der RX 9000er-Reihe war zum Release denkbar schlecht . Dennoch bereue ich den „Aufpreis“ zum Release bis heute nicht. Aktuell zahlt ihr für die Grafikkarte noch etwa 660 Euro (via Geizhals.de ).

