Wie sieht die Situation bei uns aus? In Deutschland hat das Magazin GameStar Tech exklusiv die RTX 5060 vorab in einer Preview testen können. GS Tech machte die Voraussetzungen für einen Test von Nvidia transparent und öffentlich sichtbar und wird wegen der Preview zum aktuellen Zeitpunkt stark kritisiert.

Bei der RTX 4060 soll es diese Praxis mit exklusiven Vorberichten ebenfalls gegeben haben. Davon berichtet unter anderem Computerbase.de : Auch hier gab es eine exklusive Erlaubnis des Herstellers, wenn man den Fokus der Berichterstattung im Rahmen dieser Inhalte auf den Leistungsgewinn per DLSS 3 inklusive Frame Generation legt, nur in ausgewählten Spielen vergleicht und nur mit von Nvidia vorgegebenen Einstellungen testet.

Was ist an den Vorwürfen dran? Es ist nicht das erste Mal, dass Nvidia mit ähnlichen Vorwürfen Aufsehen erregt. So erklärte etwa das Magazin Heise.de , dass Nvidia von Journalisten verlangt hatte, eine weitgehende NDA-Erklärung zu unterschreiben. Heise schrieb dazu: „Nvidia-NDA als Maulkorb für Journalisten.“

Nvidia hat seine RTX 5060 vorgestellt, doch verteilt das Gerät nur an ausgewählte Tester. Das sorgt für eine große Debatte unter Spielern. Steve Burke vom bekannten YouTube -Kanal Gamers Nexus schimpft über diese Praxis, dass man Testgeräte an bestimmte Voraussetzungen koppelt.

