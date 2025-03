Ist Monster Hunter Wilds kostenlos im Game Pass von Microsoft enthalten?

Pokémon GO hat die neue Jahreszeit in einem Trailer vorgestellt. Welche Pokémon sind dabei?

Pokémon GO: Trainer stehen vor vermeintlich unlösbarer Spezialforschung – Was nun?

Spieler setzt in Pokémon Go mehr als 100 Bälle ein, um ein einziges Pokémon zu fangen – Fragt sich, ob es das wert war

Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist

Pokémon GO: Alle Events im März 2025 – Wichtige Termine in der Liste

Pokémon GO: Das steckt in der neuen Season Mächtig und Meisterhaft

Neue Guides rund um Monster Hunter Wilds: Monster Hunter Wilds startet auf PC, Xbox und PS5 durch. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides. Seid ihr ganz ähnlich drauf, dann findet ihr hier eine Sammlung aller wichtigen Guides zu Monster Hunter Wilds auf MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Könnte Monster Hunter Wilds in den Game Pass kommen? Das ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich: Monster Hunter Rise war bereits zum Release im Game Pass verfügbar und Monster Hunter World ist mittlerweile ebenfalls im Game Pass enthalten. Es könnte daher durchaus passieren, dass Microsoft Wilds später in den Game Pass aufnimmt. Zum aktuellen Zeitpunkt (März 2025) ist das aber reine Spekulation.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Monster Hunter Wilds ist mit 69,99 Euro am PC und 79,99 Euro an den Konsolen (PS5, Xbox) nicht gerade günstig. Viele hoffen daher, dass das Spiel auch im Game Pass enthalten ist, um es ohne Aufpreis spielen zu können. Wir verraten euch, wie es mit Monster Hunter Wilds im Game Pass aussieht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to