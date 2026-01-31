Night City ist niemals sicher, doch an diesen Orten aus Cyberpunk 2077 will man definitiv nicht leben

Night City aus Cyberpunk 2077 gilt nicht als optimaler Wohnort, wenn man ein friedliches und vor allem sicheres Leben führen will. Dieser Art von Leben hat sich V sowieso bereits abgeschrieben. Doch welche Orte der Stadt sind die gefährlichsten, wenn man einfach nur ein normaler Bewohner ist?

Die verschiedenen Orte in Night City unterscheiden sich nicht nur durch ihre Bewohner und ihren Aufbau. Je nachdem, wo man sich in der sogenannten „Stadt der Träume“ befindet, kann das reguläre Leben ganz anders aussehen.

Von Sicherheit kann man in Cyberpunk 2077 sowieso nie sprechen. Doch trotzdem gibt es Stadtteile, die noch gefährlicher sind als die anderen – und selbst der „bequemste“ Ort ist keine Garantie für ein langes, erfülltes Leben.

In dieser Liste gehen wir auf alle Orte in Night City ein und stellen sie in einem Ranking vor. So arbeiten wir uns von dem (wenn man ihn wirklich so nennen kann) „sichersten“ Ort bis zu den Abgründen der Stadt ein, wo man wirklich nicht landen will.

Starten wir mit dem Ort in Night City, an dem man von Glück sprechen kann, wenn man hier lebt:

Platz 6 – City Center

Untere Distrikte: Corporate Center, Downtown

City Center in Night City gilt für so ziemlich jeden, der sich nicht mit Megakonzernen anlegt und genügend Geld besitzt, als der sicherste Ort in Night City. Hier leben die Reichen und Mächtigen, die sich dank all der naheliegenden Services in Sicherheit wiegen können.

Vor allem am Corpo Plaza sehen die Straßen so glänzend und verchromt aus, dass sie wirken, als könne man vom Boden dinieren. Militech-Dronen und das NCPD sind hier stark vertreten, was für den regulären Bürger vielleicht Sicherheit simuliert, für eine Person wie V und andere Edgerunner aber eher ein Dorn im Auge ist.

Man kann zwar sagen, dass dieser Ort der sicherste sein mag, für einen Großteil der Population jedoch niemals erreichbar ist. Es ist ein Luxus, den nicht jeder in Anspruch nehmen kann oder will. Deswegen weichen sie auf andere Orte der Stadt aus, die in den nächsten Seiten dieser Liste folgen werden.