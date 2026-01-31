Night City ist niemals sicher, doch an diesen Orten aus Cyberpunk 2077 will man definitiv nicht leben

Liste
6 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Night City ist niemals sicher, doch an diesen Orten aus Cyberpunk 2077 will man definitiv nicht leben

Night City aus Cyberpunk 2077 gilt nicht als optimaler Wohnort, wenn man ein friedliches und vor allem sicheres Leben führen will. Dieser Art von Leben hat sich V sowieso bereits abgeschrieben. Doch welche Orte der Stadt sind die gefährlichsten, wenn man einfach nur ein normaler Bewohner ist?

Die verschiedenen Orte in Night City unterscheiden sich nicht nur durch ihre Bewohner und ihren Aufbau. Je nachdem, wo man sich in der sogenannten „Stadt der Träume“ befindet, kann das reguläre Leben ganz anders aussehen. 

Von Sicherheit kann man in Cyberpunk 2077 sowieso nie sprechen. Doch trotzdem gibt es Stadtteile, die noch gefährlicher sind als die anderen – und selbst der „bequemste“ Ort ist keine Garantie für ein langes, erfülltes Leben.

Cyberpunk 2077: Der Trailer der Ultimate Edition zeigt eine „Stadt der Träume“
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Night City ist niemals sicher, doch an diesen Orten aus Cyberpunk 2077 will man definitiv nicht leben Night City ist niemals sicher, doch an diesen Orten aus Cyberpunk 2077 will man definitiv nicht leben Die gefährlichsten Gangs aus Cyberpunk 2077 im Ranking und wieso man ihnen in Night City nicht begegnen will Idris Elba erklärt, wie ihr in Cyberpunk 2077 jetzt überlebt und greift im Trailer selbst zur Waffe „Ist das wirklich Cyberpunk 2077?“ – 40 Sekunden, die euch wieder von dem Spiel überzeugen Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten Die 5 besten TV-Serien, die auf Videospielen basieren Cyberpunk Edgerunners: Fans des RPG-Epos feiern den Netflix-Trailer, aber hoffen auch auf eine coole Story Neuer Trailer zeigt, wie cool die Welt von Cyberpunk 2077 als Netflix-Serie aussieht Neue Konkurrenz für Diablo lässt euch die Spielwelt komplett zerstören, bekommt bald eine kostenlose Demo auf Steam Gibt es tatsächlich Hoffnung für New World? Rust-Entwickler befinden sich offenbar in Gesprächen mit Amazon Games Malcolm Mittendrin Reboot: Start, Trailer und Cast – Alle Infos zur Comedy-Fortsetzung

In dieser Liste gehen wir auf alle Orte in Night City ein und stellen sie in einem Ranking vor. So arbeiten wir uns von dem (wenn man ihn wirklich so nennen kann) „sichersten“ Ort bis zu den Abgründen der Stadt ein, wo man wirklich nicht landen will.

Starten wir mit dem Ort in Night City, an dem man von Glück sprechen kann, wenn man hier lebt:

Corpo Plaza City Center

Platz 6 – City Center

  • Untere Distrikte: Corporate Center, Downtown

City Center in Night City gilt für so ziemlich jeden, der sich nicht mit Megakonzernen anlegt und genügend Geld besitzt, als der sicherste Ort in Night City. Hier leben die Reichen und Mächtigen, die sich dank all der naheliegenden Services in Sicherheit wiegen können.

Vor allem am Corpo Plaza sehen die Straßen so glänzend und verchromt aus, dass sie wirken, als könne man vom Boden dinieren. Militech-Dronen und das NCPD sind hier stark vertreten, was für den regulären Bürger vielleicht Sicherheit simuliert, für eine Person wie V und andere Edgerunner aber eher ein Dorn im Auge ist.

Man kann zwar sagen, dass dieser Ort der sicherste sein mag, für einen Großteil der Population jedoch niemals erreichbar ist. Es ist ein Luxus, den nicht jeder in Anspruch nehmen kann oder will. Deswegen weichen sie auf andere Orte der Stadt aus, die in den nächsten Seiten dieser Liste folgen werden.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Cyberpunk V und Radio

Ranking der besten Radiochannel aus Cyberpunk 2077 – diese Sender spielen die stärksten Songs

V und Songbird

Ranking der 5 schlimmsten Entscheidungen in Cyberpunk 2077, für die ich euch persönlich verurteile 

Titelbild Gangs Cyberpunk 2077

Die gefährlichsten Gangs aus Cyberpunk 2077 im Ranking und wieso man ihnen in Night City nicht begegnen will

V Titelbild

5 Dinge in Cyberpunk 2077, die beweisen, dass Night City doch nicht „die Stadt der Träume” ist

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx