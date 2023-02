Die düstere Story hinter Tetris bekommt einen Film – Ich kann kaum glauben, was da abging

Wenn jemand Tetris hört, denkt man sofort an das simple Arcade-Spiel mit den Puzzle-Blöcken. So entspannt die Mechanik auch sein mag, seine Vorgeschichte war es nicht. Ein Film möchte diese Geschichte erzählen und der Trailer ist schon so verrückt, dass unser freier Autor Christos erst mal Zeit zum Realisieren gebraucht hat.

Was ist das für ein Film? Apple hat einen neuen Film von Tetris in der Mache. Es handelt sich jedoch nicht um einen Film über Blöcke, die sich langweilig stapeln, sondern einen vielversprechenderen Action-Krimi über die Vorgeschichte des Arcade-Games.

Der Trailer bietet Spannung, Humor, Action, Verfolgungsjagden und KGB-Agenten:

Unser freier Autor Christos hat sich den Trailer genauer angeschaut und erst mal Zeit gebraucht, um das Gesehene zu verarbeiten.

Die Vorgeschichte von Tetris macht sprachlos

Das hat mich sprachlos gemacht: Ich muss sagen, als ich von einem Tetris-Film gehört habe, dachte ich mir, es sei irgendein animierter Film über Blöcke, der von Pixar oder Disney erschaffen wurde. Als der Trailer dann losging, konnte ich nicht aufhören, weiter zu schauen.

Ich wusste zuvor nichts über die Geschichte von Tetris. Ich dachte mir nur, es wäre wahrscheinlich wieder ein Nerd-Ding aus den 80er-Jahren, das in einer Garage erschaffen wurde und zufällig einen grandiosen Erfolg gefeiert hatte.

Doch als der Trailer rum war, ließ er mich schockiert zurück. Unfassbar, was für ein Aufwand betrieben wurde, um das Arcade-Spiel zu veröffentlichen. Wir sprechen hier von Verfolgungsjagden, Agenten des sowjetischen Geheimdienstes KGB und Angst ums eigene Überleben – nur, um ein Spiel herauszubringen.

Heutzutage völlig unvorstellbar, aber bei Tetris ist das damals wirklich so passiert.

Ein heutzutage selbstverständlicher Klassiker des Gamings hat so eine Geschichte hinter sich und ich glaube, nicht viele wissen darüber Bescheid. Solltet ihr euch also interessieren, wäre ein Blick in den Film werfen.

Wann erscheint der Film? Laut Apple soll der Film ab dem 31. März auf Apple TV+ zum Streamen bereitstehen.

Wie findet ihr den Trailer zu Tetris? Habt ihr schon davor gewusst, wie unglaublich die Story hinter Veröffentlichung des Arcade-Games war? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren, ob ihr euch den Film anschauen werdet!