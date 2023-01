Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Nun verschwindet mit Red Faction: Origin eine Videospiel-Verfilmung von Netflix, die viele „Fans“ eher nicht vermissen dürften. Bereits am 15. Februar 2023 verlässt Red Faction: Origins Netflix. Das gilt übrigens nicht für Deutschland, denn hier könnt ihr Red Faction: Origins bereits nicht mehr über Netflix abrufen (via jeuxvideo.com ).

Filme oder Serien zu Spielen sind häufig umstritten, denn etliche werden ihrem „Vorbild“ oft nicht gerecht. Andere Umsetzungen von Spielen kommen hingegen gut an. So übertrifft etwa die „Last of Us“-Serie die Erwartungen vieler Fans .

Insert

You are going to send email to