Bastler kombiniert 192 Gehäuse-Lüfter zu einem Bildschirm mit 3.840 LEDs, „spielt“ darauf Tetris und Doom

Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Natürlich hat nicht jeder die Unterstützung eines Herstellers, um solch ehrgeizigen Projekte durchführen zu können. Aber auch schon mit einem kleineren Equipment lassen sich ähnliche Animationen erstellen. In diesem Fall wird die gesamte RGB-Beleuchtung eines Computers als Bildfläche genutzt: Gamer steckt viel Zeit und Geduld in seine RGB-Beleuchtung, erschafft ein animiertes Bild, würdigt damit ein Stück Videospielgeschichte

Was sagt die Community zu diesem Projekt? In den Kommentaren unter seinem Beitrag finden sich viele lobende Worte. Seine Aussage, dass diese Bildschirm-Konstruktion einen Strombedarf von rund 1000 Watt hat, bleibt allerdings unkommentiert.

Wie groß war der Arbeitsaufwand? DaKrazyKid spricht von einem vollen Monat ununterbrochener Arbeit. Der benötigte Aufwand unterteilt sich dabei in verschiedene Tätigkeiten. Die 192 ARGB-Lüfter wurden händisch in 12 Reihen mit je 16 Lüftern pro Reihe kombiniert und miteinander verbunden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was für ein Bildschirm ist das? Der präsentierte Bildschirm wurde aus insgesamt 192 ARGB-Lüftern zusammengesetzt. Jeder einzelne Lüfter verfügt über 20 LEDs. Das macht in Summe 3.840 LEDs, die gemeinsam unterschiedliche Farbeffekte bilden können.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to