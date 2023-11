Spieler steckt dutzende LEDs in seinen PC, baut eine Hommage an eines der bekanntesten Videospiele

Ein Spieler hat bei der Zusammenstellung seiner RGB-Beleuchtung viel Mühe und Geduld bewiesen. Die verbauten LEDs bilden eine Animation und würdigen damit ein 43 Jahre altes Videospiel. Die Community zeigt sich begeistert.

Viele Gamer nutzen LED-Beleuchtung in ihren PCs, um ihnen den letzten Schliff für ein cooles Design zu geben. Oft leuchten die RGB-Lichter einheitlich in einer Farbe oder pulsieren in einem gewissen Farbspektrum.

Was ein Reddit-User nun gebaut hat, geht über die normale Einrichtung weit hinaus. Er zeigt, dass man mit Leidenschaft und viel Geduld sehenswerte LED-Animationen schaffen kann. Sein bewegtes Bild von Pac-Man lässt andere Spieler staunen. Zugleich ist es eine großartige Möglichkeit eins der bekanntesten Videospiele der Geschichte zu ehren.

LED-Beleuchtung als Hommage an einen der einflussreichsten Videospielcharaktere der Geschichte

Was hat der Gamer mit seinen LEDs geschaffen? Der Reddit-User shaolin95 hat in seinem Gaming-PC die LED-Beleuchtung verschiedenster Hersteller verbaut und miteinander verbunden. Das Gehäuse View 71 von Thermaltake verfügte bereits über Lüfter mit RGB-Lichtern. Zusätzlich verwendete er Produkte der Marken Corsair und LED-Matrix.

In dieser Kombination ist es ihm gelungen aus seinem Gaming-PC eine Art kleine Film-Leinwand zu machen. Ein Video in seinem Beitrag auf Reddit zeigt, wie sich die Videospielfigur Pac-Man von links nach rechts und zurück bewegt. Die Animationen sind dabei an das gleichnamige Videospiel angelehnt. Das Spiel erschien ursprünglich im Jahr 1980 in Japan als „Puck Man“ für Arcade-Spiel-Automaten.

Wie ist er dafür vorgegangen? Um alle LEDs einheitlich steuern zu können, griff shaolin95 auf ein einziges Programm zurück. Mit Hilfe der App SignalRGB konnte er alle LEDs gleichzeitig ansprechen. Auf diese Weise war eine einheitliche Synchronisation alle verbauten Produkte möglich. Außerdem schaute ich er sich Tutorial-Videos an, um die Funktionsweise von SignalRGB besser zu verstehen.

Wer schon einmal versucht hat die gesamte RGB-Beleuchtung in seinem Gaming-PC farblich aufeinander abzustimmen, weiß wieviel Aufwand dahinterstecken kann. Oft liefern die Hersteller mit ihren LED-Produkten eine eigene Software zur Steuerung der Beleuchtung mit. Die RGB-LEDs können im vollen Umfang dann nur mit diesen herstellerspezifischen Tools gesteuert werden.

Welchen Aufwand hat die Synchronisation gemacht? Der Spieler hat keine genauen Angaben zum zeitlichen Aufwand gemacht. Er betont aber, dass er viel Geduld mitbringen musste, bis alles wie geplant lief. Stress hat er dabei nicht empfunden. So sagt er: Als würde ich an einem Bonsai zur Entspannung herumfummeln. .

Es ist offensichtlich, dass shaolin95 ein Freund von aufgeräumten Gaming-PCs ist und auch die dafür benötigte Zeit gerne aufbringt. Es gibt auch Gamer, die 17 Lüfter in ihrem PC haben und auf eine ordentliche Verkabelung verzichten.

Darüber hinaus hat er bereits seine Maus und Tastatur ebenfalls mit der LED-Beleuchtung seines Gaming-PCs synchronisiert. Bilder oder Videos davon hat er leider nicht veröffentlicht. Da er dieses Thema als entspannend empfindet, möchte er noch einen Schritt weiter gehen. Laut eigener Aussage plant er nun mit einigen Produkten des Herstellers Twinkly sein Zimmer ebenfalls mit RGB-Lichtern auszustatten.

Was sagt die Community zum LED-Design? Die Community zeigt sich begeistert. Die Kommentare sind voller Lob für seine Arbeit.

HotMaleEmail kommentiert via Reddit: Ich bin kein Fan von RGB, aber das ist verdammt cool. Schön gemacht.

supernewtrader schreibt: Ich wusste nicht einmal, dass das möglich ist. So cool.

Wie gefällt euch diese LED-Beleuchtung? Seid ihr ebenfalls beeindruckt oder könnt ihr mit bunten RGB-Lichtern nichts anfangen?

