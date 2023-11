Bastler beeindruckt Community, indem er seinen PC in einem Drucker verbaut: “Ein ITX-Gehäuse ist mir etwas zu teuer”

In einem Beitrag auf Reddit präsentiert ein User sein außergewöhnliches PC-Gehäuse. Um Geld zu sparen, hat er einen alten Drucker ausgeschlachtet und darin seine Hardware-Komponenten verbaut. Die Community ist von dieser genialen Idee begeistert.

PC-Bastler werden beim Zusammenbau ihrer Systeme gerne kreativ. Manchmal müssen sie aus der Not heraus erfinderisch werden, um Probleme bei der PC-Montage zu lösen. Andere wiederum wollen einfach nicht unnötig Geld ausgeben und greifen daher bei ihren Projekten auf das zurück, was ihnen zur Verfügung steht. So hat beispielsweise ein Tüftler aus einer alten Mikrowelle einen Gaming-PC gebaut.

In diesem Fall war es ein alter Multifunktionsdrucker mit einem integrierten Scanner, der als PC-Gehäuse herhalten musste. Wie der User dabei vorgegangen ist, erfahrt ihr hier.

“Ein ITX-Gehäuse ist mir etwas zu teuer” – Vom Drucker zum Gaming-PC

Was hat der Bastler mit seinem PC gemacht? Der User “Ill-Drawer-1953” hat auf Reddit einige Bilder von seinem außergewöhnlichen PC-Gehäuse mit der Community geteilt. In dem Projekt hat er einen alten Multifunktions-Drucker komplett ausgeschlachtet. Anschließend hat er einige Veränderungen am leeren Drucker-Gehäuse vorgenommen. Auf diese Weise konnte er seine PC-Hardware in den Drucker einbauen.

Ursprünglich wollte er ein sehr kompaktes PC-Gehäuse im ITX-Format kaufen. Solche Gehäuse sind wesentlich kleiner als normale Desktop-Rechner. Er sagte aber “Ein ITX-Gehäuse ist mir etwas zu teuer” und entschied sich daher für den Totalumbau des Druckers.

Wie ist er dabei vorgegangen? Als Erstes prüfte “Ill-Drawer-1953”, ob seine Hardware überhaupt in den Drucker passen würde. Mit einer Größe von 17 cm x 17 cm war das vorhandene ITX-Mainboard klein genug.

Nachdem sicher war, dass sein Projekt nicht aufgrund zu großer Komponenten scheitern würde, begann er das Innenleben des Druckers auszubauen und reinigte die völlig vergilbten Außenteile. Manchmal scheitern PC-Projekte aber auch aufgrund von Fehlentscheidungen der Hersteller, die Aufkleber an der falschen Stelle platzieren.

Für eine ausreichende Kühlung schnitt er in eine der beiden Gehäuseseiten ein Loch und befestigte von außen ein Lüftergitter. So wollte er sicherstellen, dass das Netzteil genügend Frischluft erhält. Um die Grafikkarte und das Netzteil sicher verbauen zu können, legte er außerdem eine etwa 5 cm starke PVC-Platte auf den Boden des Drucker-Gehäuses.

Die Platte fixierte er zusätzlich mit Heißkleber. Um den PC auch einschalten zu können, hat “Ill-Drawer-1953” im ehemaligen Bedienfeld des Druckers einen Powerknopf eingesetzt.

Verbaute Komponenten und Pläne für die Zukunft

Was für PC-Hardware wurde verbaut? Der Bastler nennt nicht jede Komponente im Detail. Folgende Angaben hat er gemacht:

Mainboard: Jginyue B760i-Snow Dream für Intel CPUs (Sockel 1700) und DDR4 Arbeitsspeicher

Prozessor: Intel Core i3-13100, 3.40 GHz Grundtakt

Grafikkarte: AMD Radeon RX 580

Um eine möglichst edle Optik zu bekommen, sind fast alle Teile in weißer Farbe gehalten. Durch die Glasscheibe der ursprünglichen Scannereinheit im Drucker hat man eine freie Sicht auf alle Komponenten im Inneren. Lediglich der CPU-Kühler mit seinem schwarzen Lüfter und einige Kabel stören das Gesamtbild etwas. Glücklicherweise muss er sich nicht um die Kabel von 17 Lüftern kümmern, wie es bei diesem Gamer hier der Fall ist.

Ist das Projekt nun final abgeschlossen? Nein, einige Anpassungen sollen noch vorgenommen werden. In den Kommentaren unter seinem Beitrag verrät der Bastler, dass er die AMD-Grafikkarte gegen eine Nvidia RXT 4060 TI wechseln möchte. Darüber hinaus will er auch den in schwarz gehaltenen CPU-Kühler gegen ein besseres Modell in weißer Farbe austauschen.

Mitglieder aus der Community geben ihm auch Tipps, um die allgemeine Kühlung des Systems zu verbessern. Der User Pfannkuchen93 geht noch einen Schritt weiter und fordert ein eingebautes Display:

Die Scannerabdeckung muss zu einem LCD werden, das wäre so großartig!

Aber auch ohne solche Extras, erhält er viel Lob für sein Projekt. Copytechguy sagt:

Ich danke dir. Absoluter Top-Job. Ich liebe diese Idee so sehr.

Was sagt ihr zu seiner Idee? Habt ihr vielleicht selbst so ein verrücktes Gehäuse zu Hause stehen?

